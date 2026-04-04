"Probablemente la OTAN desaparecería", la respuesta de un investigador del Instituto Elcano sobre si Groenlandia es conquistada por Trump

Con el estallido de la guerra de Irán ha quedado un poco en el olvido otra de las obsesiones de Donald Trump por controlar el mundo: Groenlandia. La isla situada en el océano Ártico estuvo durante muchos meses en el primer plano del debate, con la amenaza del presidente estadounidense para invadirla. Aunque ahora no la menciona tanto, no hay que perderla de vista.

Tal y como han expuesto los periodistas de Onda Cero Diana Roríguez y Agustín Alcalá en el podcast Latitud Cero de Onda Cero, esta isla se ha convertido "en los últimos meses en uno de los focos del nuevo tablero internacional de Donald Trump". Todo esto dentro de la política expansionista del presidente americano, que ve el mundo "como una gran avenida a la que añadir nuevos edificios".

Para entender la "obsesión" de Trump por la isla hay que remontarse al año 2019, tal y como ha recordado Alcalá, cuando Trump habló durante tres horas con Greg Burns, que era propietario de una compañía de extracción de minerales y le comentó que allí había una gran cantidad de tierras raras "indispensables" para las tecnologías actuales, militares...

Groenlandia ya fue clave en la Guerra Fría

Se cree que la isla posee 25 de los 34 minerales críticos más importantes y Trump quiere ser su dueño y ganar la carrera por el control del Ártico a Rusia y China. Para aclarar las dudas sobre la importancia de Groenlandia, los periodistas de Onda Cero han contado con la opinión del investigador principal del Real Instituto Elcano, Ignacio Molina.

Molina ha expresado que Groenlandia "siempre" ha sido atractiva para Estados Unidos, no es un invento de Trump, pero resulta "chocante", porque después de la Segunda Guerra Mundial, el país americano había forjado una relación con la OTAN y Dinarmarca, el país que controla la isla. Si bien, como está más cerca de América que de Europa, es lo que ha llevado a los americanos a querer controlarla.

Además, en la Guerra Fría ya fue importante, porque era más cercana con respecto a la Unión Soviética, por eso para Estados Unidos era clave, para controlar el tráfico de submarinos o buques de guerra. El país americano tuvo más de 80 bases allí hasta que acabó la Guerra Fría con la caída del muro de Berlín en el 1989.

El fin de la OTAN tal y como la conocemos

Así las cosas, ¿una posible anexión de la isla a EEUU supondría el fin de la OTAN tal y como la conocemos? El investigador lo tiene claro, sí. "No solamente acabaría con la confianza política, sino que probablemente la organización desaparecería", ha dicho contundente.

El investigador señala que todos los acontecimientos de inicio de 2026 no han roto la OTAN, pero "la idea de la alianza" sí, porque se basa en "la confianza mutua", que se está "resquebrajando" desde los acontecimientos de enero de 2026. Molina ha llamado a la reflexión y a pensar "hasta qué punto ha quedado herida de muerte".

El pilar fundamental de la OTAN, el artículo 5 —basado en la idea de "uno para todos y todos para uno"—, se sostiene sobre la credibilidad de Estados Unidos como garante último de la seguridad colectiva. Sin embargo, esa premisa empieza a resquebrajarse.

¿Una posible compra de Estados Unidos?

Pero, ¿es realmente viable una ocupación de Estados Unidos? El experto ha recordado que EEUU ha ido ampliando su territorio desde el siglo XIX y muchas de esas expansiones han sido "por compras, no por conquistas", en palabras del experto. Por eso, no es "impensable" que EEUU le haga una oferta a Dinamarca.

Aunque el derecho internacional contempla la posibilidad, debería ser "de absoluto mutuo acuerdo" y el tratado se consideraría nulo si la compraventa está "bajo la amenaza de la fuerza". Por lo tanto, sí podría venderse, pero no sería "desde el punto de vista legal o de la voluntad de Dinamarca", ha explicado Molina. De hecho, cree que para los daneses sería "más aceptable" perderla en un campo de batalla, porque sería menos humillante.

En el caso de que esto sucediera, ¿habría que hacer un referéndum? No necesariamente, según el marco legal danés y el Estatuto de Autonomía de la isla.Molina ha detallado que "el pueblo de Groenlandia, que no llega a 60.000 habitantes, tiene el derecho a la autodeterminación, reconocido tanto por el derecho danés como por Naciones Unidas".

No obstante, aunque existe una voluntad independentista en la población, actualmente no desean separarse de Dinamarca bajo la influencia estadounidense: "Es más un independentismo retórico o emocional; su deseo de independencia no se traduce hoy en condiciones reales para hacerlo". El único referéndum previsto sería el de decidir entre permanecer o separarse de Dinamarca.