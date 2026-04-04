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04/04/2026

Latitud Cero: La amenaza contra Groenlandia sigue vigente: ¿La isla ártica será la siguiente en la lista de Donald Trump? 

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  • 01H 00 MIN

Latitud Cero: La amenaza contra Groenlandia sigue vigente: ¿La isla ártica será la siguiente en la lista de Donald Trump? 

INTERNACIONAL

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Latitud Cero: La amenaza contra Groenlandia sigue vigente: ¿La isla ártica será la siguiente en la lista de Donald Trump? 

Bienvenidos a este nuevo episodio de Latitud Cero, en el que recorreremos palmo a palmo la isla más grande del mundo. Groenlandia, con cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados -4 veces la Península Ibérica—, se ha convertido en los últimos meses en uno de los focos del nuevo tablero internacional de Donald Trump.

Hablamos con Ignacio Molina, investigador principal del Real Instituto Elcano, que nos acercará a la realidad geopolítica en torno a la isla más grande del Planeta; con el geólogo Nahún Méndez Chazarra para que nos cuente por qué es tan codiciada por Estados Unidos y otros países como China o Rusia; y con una de las personas que probablemente mejor conoce Groenlandia, Ramón Larramendi, un español que lleva 40 años afincado en la isla ártica: un explorador del siglo XXI. Y como no, charlamos también en este Latitud Cero sobre Groenlandia con nuestros corresponsales en Nueva York y Bruselas, Agustín Alcalá y Jacobo de Regoyos.

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