La OTAN retira la acreditación a un militar español por su vínculo con una espía rusa que conoció en Tinder

Lo que comenzó siendo una relación amorosa fruto de la aplicación 'Tinder' se ha convertido en una alerta de seguridad para la OTAN. Y es que un militar español del organismo internacional ha sido suspendido por mantener una relación sentimental con una supuesta espía rusa.

Según ha explicado el medio británico 'The Thelegraph', ambos comenzaron un relación a finales de 2024, momento en el que el oficial fue destinado a la base de la Alianza Atlántica en Northwood. Allí, el militar conoció a una mujer a través de la aplicación de citas 'Tinder', lo que ha desembocado en una trama surrealista.

La organización, tras conocer la relación, decidió iniciar una investigación por temor a que fuera una grieta para el espionaje ruso, y ha concluido en la retirada de su acreditación.

Miedo al espionaje ruso

Tal y como detalla el medio británico, el oficial español comenzó a tener citas con Janina White, una mujer nacida en la Rusia soviética con nacionalidad británica y polaca. Tras comenzar una relación, el militar español perdió su cargo tras las sospechas de que su pareja fuera una espía rusa.

En concreto, el oficial formaba parte del Comando Marítimo Aliado y, según la publicación, el oficial español fue suspendido de sus funciones. Tras ello, el personal británico de Northwood le retiró su tarjeta de acceso, y el comandante de la base le prohibió la entrada a las instalaciones mientras el personal de inteligencia llevaba a cabo una investigación. Por último, en el verano de 2025 fue expulsado de la base, lo que derivó en su regreso a España.

Fin a su relación

Después de su expulsión, el comandante español decidió romper con su relación. No obstante, la mujer ha negado a 'The Telegraph' que sea una espía rusa. En declaraciones para el diario británico, la mujer explicó que durante un viaje a San Petersburgo, un oficial de inteligencia ruso la contactó y la invitó a tomar café.

Durante esa conversación, el oficial la interrogó sobre la investigación de seguridad que la OTAN había abierto y sobre su relación con el comandante español. No obstante, la mujer aseguró que el militar no hablaba de trabajo en casa.