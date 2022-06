El Norte de Lucas: "¿Y si los votos que tiene que conseguir el PSOE no son solo de los socialistas?"

¿Llamará hoy tontopollas Espadas a Moreno en la televisión pública? ¿O se lo deja a su jefe orgánico en el partido? ¿Eso de llamar así es una gracieta de taberna o formará parte de la estrategia de urgente necesidad en la que ha entrado el PSOE que no crece en intención de voto en Andalucía ni en las encuestas del CIS?

Los socialistas siguen sin sumar, ni con toda la izquierda, más votos que el PP. Pero dice la número 3, Adriana Lastra, que eso se está acabando ya. Hasta el momento hay una parte del electorado socialista que va a trasvasar su voto al PP. Entre un 9 y un 10%, según las encuestas.

"Ningún socialista va a ser cómplice de un gobierno de la derecha con la extrema derecha", dice Lastra. Quizás sea verdad, pero, ¿y si quienes votaran a los partidos no se alinearan necesariamente con los partidos sino con sus propuestas? A lo mejor no todos los votantes del PSOE son socialistas, ni los del PP fachas, ni nazis los de Vox. Pero, ¿y si los votos que tiene que conseguir el PSOE no son solo de los socialistas? De nada, es solo una pista, porque parece que andan algo perdidos.