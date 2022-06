El Norte de Lucas: "El nuevo amigo Marruecos le da el primer portazo a Pedro Sánchez'

Cuando no es el compañero es el socio colaborador y cuando no el amigo recién conquistado. El caso es que a Sánchez le sale regular tirando a mal lo de fijar las lealtades de los cercanos. Los 100 días de la guerra se han convertido en el día cero del bofetón del reciente amigo marroquí. En abril anunció el presidente que reabriría de forma progresiva los pasos fronterizos para que las mercancías circularan con normalidad. Pues no. Día cero del va a ser que no. Marruecos le ha dicho a Sánchez que no piensa abrir las fronteras. Y lo ha dicho un alto funcionario de aduanas a la prensa nada del Rey.

Se juega mucho el nuevo PP en las elecciones de Andalucía. Tras la amarga victoria en Castilla y León viene esta cita que puede ser clave en las aspiraciones de Feijóo a la Moncloa. Las encuestas dan una amplia victoria a Juanma Moreno. Hay una imagen de prudente sosiego muy del gusto del centro español. En la izquierda empiezan a movilizar a la desmovilizada izquierda. Quieren una alta participación y que no haya "apatía". Moreno necesita los apoyos para gobernar solo o que no sea en compañía de Vox. Debe pensar con quién quiere formar el gobierno. Juan Marín de Ciudadanos espera que sea con ellos. Mientras, Macarena Olona sigue crecida ante las buenas expectativas.

Y llevamos a los cien días de la guerra en Ucrania. Desde la OTAN destacan que Putin se equivocó en infravaloró a Ucrania.