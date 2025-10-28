Mueren once turistas tras estrellarse una avioneta en Kenia que iba a la reserva natural Masái Mara

La aerolínea Keniana Mombasa Air Safari ha informado de que 11 personas -ocho húngaros, dos alemanes y un keniano- han muerto tras estrellarse la avioneta en la que viajaban. El aparato iba dirección a la reserva natural de Masái Mara, uno de los lugares turísticos más atractivos de Kenia. Por el momento se desconocen las causas del siniestro.

"No hay supervivientes", ha lamentado el presidente de la aerolínea Mombasa Air Safari, John Cleave, en un comunicado en Instagram. El ciudadano keniano era el tripulante de la avioneta. "Lamentamos profundamente informar de que uno de nuestros aparatos con matrícula 5Y-CCA se ha visto implicado en un accidente", ha detallado en el comunicado, al mismo tiempo que ha trasladado sus condolencias "a todos los afectados por este suceso trágico".

Asimismo, ha comentado que han activado "el equipo de respuesta de emergencia" y que las autoridades han iniciado "ya la investigación pertinente". El objetivo es "dar todo el apoyo posible a las familias afectadas", ha añadido Cleave.

Condiciones meteorológicas desfavorables y baja visibilidad

Por su parte, la Autoridad de Aviación Civil de Kenia (KCAA) ha indicado en un comunicado en 'X' que el aparato iba de Diani a Kichwa Tembo y que el accidente se produjo a las 8:35 horas (hora local). Además, ha fijado en 12 el número de ocupantes de la avioneta, en lugar de 11, cifra ofrecida por la aerolínea. Aunque no ha dado ninguna explicación al respecto sobre esta falta de concordancia.

Además, el comisionado del condado de Kwale, Steven Orinde, ha confirmado que las víctimas eran turistas que iban a visitar Masái Mara. "Aún tenemos que establecer las nacionalidades, pero todos eran turistas extranjeros", ha comentado antes de que se supiera los países de origen de los ocupantes. También ha contado que las condiciones meteorológicas no eran "favorables" y que la visibilidad era "muy baja".

Algunos testigos que se encontraban en la zona han relatado a la agencia Associated Press que escucharon una potente explosión y que cuando llegaron al lugar encontraron restos humanos irreconocibles. En un vídeo difundido por Reuters se puede ver que el fuselaje del avión ha quedado completamente calcinado.

Equipos de emergencia y bomberos acudieron hasta el lugar de los hechos para apagar las llamas y recuperan los cuerpos. La reserva de Masái Mara se encuentra al suroeste de Kenia, en el condado de Narok. Esta región es especialmente conocida porque entre julio y octubre millones de ñus, cebras y otros animales cruzan el río Mara, lo que se conoce como "Gran Migración".