Melania Trump aboga por "la humanidad por encima de la guerra" ante funcionarios de Ucrania y Rusia

Melania Trump, la esposa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió este jueves con los representantes de Rusia y Ucrania en un evento en la Casa Blanca para reconocer un reciente alto el fuego de seis días, en cuya negociación ella participó, en la ciudad de Oleshky, bajo control ruso.

El evento tuvo lugar tras una intensificación de los esfuerzos de funcionarios estadounidenses por lograr un acuerdo que ponga fin al conflicto entre Rusia y Ucrania, el cual comenzó cuando las fuerzas rusas invadieron Ucrania a principios de 2022. Está prevista una reunión tripartita con representantes de Estados Unidos, Ucrania y Rusia para los días 10 y 11 de noviembre en Abu Dabi.

"La humanidad por encima de la guerra"

"Hemos elegido la humanidad por encima de la guerra", afirmó la primera dama durante el acto. "Debemos emplear la valentía que demostramos en Oleshky para encontrar puntos en común, impulsados ​​por una preocupación compartida ante el sufrimiento de personas inocentes", añadió.

Kirill Dmitriev, enviado especial del presidente ruso Vladímir Putin, asistió al evento y se reunió con funcionarios estadounidenses, según indicaron dos personas al tanto de sus planes. También estuvieron presentes el legislador ucraniano David Arakhamia y Dmytro Lubinets, defensor de los derechos humanos de Ucrania.

Primer contacto entre funcionarios rusos y estadounidenses desde las 'midterms'

Este encuentro marcó el primer contacto presencial entre funcionarios rusos y estadounidenses desde las elecciones de mitad de mandato celebradas el martes, en las cuales los demócratas arrebataron a los republicanos el control del Senado y de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, lo que supone un revés para el presidente Trump.

Se espera que la mayoría demócrata en el Congreso, que asumirá sus funciones en enero, impulse una mayor ayuda para Ucrania y cuestione varias decisiones tomadas por la administración republicana de Trump, como un acuerdo sobre diésel con Rusia y la flexibilización de algunas sanciones.

En las últimas semanas, Trump ha intensificado sus críticas contra el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

El Kremlin aboga por que Trump continúe sus esfuerzos por la paz

Por su parte, el Kremlin ha expresado su esperanza de que Trump continúe con sus esfuerzos en favor de la paz, a pesar de la derrota del Partido Republicano. El Kremlin añadió que se estaban realizando preparativos para una reunión entre Putin, Trump y el presidente chino, Xi Jinping, durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que tendrá lugar los días 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, China.

Anteriormente, en 2025, Dmitriev se reunió en la Casa Blanca con el enviado especial de Trump, Steve Witkoff. El predecesor de Trump, Joe Biden, no invitó a ningún funcionario ruso a la Casa Blanca.

Dmitriev ha participado en gestiones para facilitar la liberación de detenidos estadounidenses en Rusia, la reunificación de niños ucranianos con sus familias y la operación humanitaria en Oleshky.