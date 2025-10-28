Máxima alerta en Jamaica y Cuba por el huracán Melissa que dejará la "peor tormenta del siglo": sigue en tiempo real la trayectoria

El huracán Melissa continúa su avance hacia Jamaica mientras continúa ganando fuerza, de hecho ya ha alcanzado categoría cinco, la más alta posible. La ONU lo ha calificado como "la tormenta del siglo en Jamaica" y más de millón y medio de personas están bajo aviso. Se espera una situación catastrófica, porque presenta vientos de 290 kilómetros por hora.

Se encuentra a tan solo 80 kilómetros de la ciudad jamaicana de Negril y se espera que toque tierra en menos de dos horas. Lo que más preocupa es que avanza a velocidad muy lenta, a 11 kilómetros por hora, por lo que se teme que se quede sobre Jamaica hasta mañana por la mañana. Melissa presenta vientos de 290 kilómetros por hora y ya ha dejado tres muertos.

13 personas heridas, por el momento

Estas tres personas habrían muerto debido a la caída directa de árboles, tal y como ha informado en rueda de prensa el ministro de Salud, Christopher Tufon. Además, otras 13 habrían resultado heridas. Según la información relatada por Tufon, uno es un trabajador sanitario que llevaba a cabo operaciones de prevención y ha muerto en el hospital de West Indies por las lesiones que ha sufrido. En Hanover ha muerto otra persona después de la caída de un árbol y la tercera víctima ha fallecido electrocutada mientras talaba árboles.

Tufon ha mandado sus condolencias a los familiares y ha pedido a la población "extremar la precaución". "Si necesitan ayuda, pídanla, pero tengan cuidado de protegerse durante la preparación, porque ya estamos presenciando la tragedia de vidas humanas" perdidas, ha lamentado.

Para proteger a la población, las autoridades han preparado más de 800 refugios para acoger a la población evacuada. Se teme que comunidades enteras puedan quedarse aisladas y que los servicios de emergencias no puedan desarrollar su actividad con normalidad debido a la fuerza del huracán.

Las rachas de viento pueden alcanzar los 350 kilómetros por hora

Cuando el huracán abandone tierra, lo primero será "salvar vidas, después llevar alimentos y agua potable, así como habilitar refugios y proveer atención médica", ha explicado el portavoz de la Oficina de Coordinación Humanitaria de la ONU, Jens Laerke, al mismo tiempo que ha asegurado que Jamaica y el resto de países afectados necesitarán solidaridad internacional.

Por su parte, la experta en ciclones tropicales de la Organización Meteorológica Mundial, Anne Claire Fontan, ha declarado que los vientos pueden alcanzar los 350 kilómetros por hora y que los "dentro del ojo del huracán es probable que haya una destrucción estructural total".

Fontan también ha advertido sobre deslizamientos de tierra e inundaciones "catastróficas" debido a las lluvias, que se espera que tripliquen su volumen medio mensual. "Es probable que hoy se produzca una marejada ciclónica potencialmente mortal", ha aseverado.

Además, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH) ha hecho un llamamiento a los ciudadanos jamaicanos para que adopten "medidas para conservar la vida". Según un informe publicado por estos expertos, es "probable" que haya derrumbes, sobre todo en las zonas elevadas.

Reuters | Reuters