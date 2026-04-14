Marta García Aller, sobre el choque entre un Trump "endiosado" y el papa León XIV: "El presidente de EEUU se pasa de listo"

Cada vez está menos claro qué es extraño y qué no. No debería sorprendernos que un papa se declare en favor de la paz. Lo extraño sería lo contrario, claro. Tampoco es extraño ya, sino frecuente, que el presidente de EEUU publique fotomontajes 'kitsch' con sus delirios de grandeza.

El último, una imagen de inteligencia artificial en la que se presenta como una especie de Cristo sanador, imponiendo una mano iluminada, rodeado de símbolos religiosos. Vamos, Trump endiosándose. Como muchos católicos y evangélicos se le han enfadado por compararse con Jesucristo, y son una base importante de votantes, Trump borró esa imagen mesiánica. Eso sí que es extraño, que reconozca un error. Menos extraño es que lo haga a medias, mintiendo. Retira la foto, pero dice que en realidad simbolizaba un médico de la Cruz Roja. No es extraño que nadie le crea.

Trump está enfadado con el Papa León XIV porque critica la guerra en Irán. Y va a tener complicado retratar al Pontífice como antiamericano, como hacía con Bergoglio. Porque León XIV es de Chicago. Entre tanto, el Papa ha insistido con firmeza contra la guerra a bordo del vuelo papal. Responde a Trump que no le tiene miedo en una puesta en escena muy trumpiana.

A ver, no es extraño que Trump se enfade con quien le lleve la contraria. Sean periodistas, políticos o el Papa de Roma. Pero cada vez le queda menos gente a favor. Y políticos que antes le doraban la píldora empiezan a distanciarse de él. Y lo hacen, por lo que los políticos hacen las cosas difíciles, porque no hacerlo les perjudicaría más. Mira Meloni en la encrucijada.

La primera ministra italiana y aliada de Trump, dice que esos ataques a Leon XIV son inaceptables y defiende al Papa. Ella siempre ha sido muy de Trump, pero sus votantes son muy del papa. En España, sin embargo, Vox se sigue poniendo de perfil. Ni una crítica a Trump. Ni por la guerra, ni por la crisis energética, ni por atacar al Papa u ofender a los cristianos. Qué extraño.

¿Moraleja?

Trump se pasa de listo

haciendo de Jesucristo