Marta García Aller avisa sobre el "riesgo de contagio" en el estrecho de Ormuz: "A las puertas de una crisis en la cadena de suministro global"

Una vez que el barco del hantavirus desembarcó en Tenerife, los barcos que vuelven a merecer más atención mediática son los que siguen sin poder cruzar el estrecho de Ormuz.

¿Otra vez el estrecho de Ormuz? Sí. Es noticia. Otra vez. El hantavirus es más novedoso, sí. Y, al venir en un buque enorme, este virus no precisa un microscopio para ser vistoso. Las noticias atraen cobertura bien por lo novedosas que son, lo importantes que parecen sus consecuencias o lo vistosas que resultan.

Y el hantavirus es seguro lo primero y lo último. ¿Cómo no va a ser vistoso un crucero de los mares del Sur y que desembarca como la escena en la que los agentes del Gobierno vienen a por E.T.? Aunque para vistoso y novedoso, el ejército británico en la remota isla de Tristan de Acuña. Tan pequeña que no tiene ni aeropuerto y la ayuda médica a un habitante que iba en el crucero maldito y tiene síntomas del hantavirus ¡ha llegado en paracaídas! Tristán de Acuña está muy lejos.

Y la atención al hantavirus se la estamos prestando sobre todo los países que han tenido que repatriar a sus propios pasajeros con síntomas. Porque otro criterio para dar más o menos cobertura a algo es cómo de cercano resulta. ¿Y tenemos más cerca el riesgo del hantavirus o del estrecho de Ormuz?

Pues no siempre lo más vistoso es lo que más nos afecta. Y cuando se controle el brote del virus de los Andes, lo iremos olvidando. Pero la guerra en Irán sigue fuera de control. La última hora es que el alto el fuego se desmorona. EEUU rechaza la oferta de Irán de poner fin a la guerra, la que la semana pasada dio por terminada. Novedoso no es, llevamos ya diez semanas así. Y mientras los epidemiólogos rastrean el virus, los economistas advierten de que estamos a las puertas de una crisis en la cadena de suministro global. Y eso sí que es contagioso.

¿Moraleja?

Con tanto en lo que fijarse

Cada uno elije con qué alarmarse