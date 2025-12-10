María Corina Machado estará en Oslo, pero no acudirá a la ceremonia de entrega de los Premios Nobel

María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz, va a estar en Oslo, pero no va a acudir a la ceremonia de entrega de los Premios Nobel, tal y como ha informado el organismo en un comunicado. "Ha hecho todo lo que está en su poder para estar en la ceremonia hoy, un viaje en una situación de peligro extremo", ha señalado el organismo.

Si bien, "aunque no podrá llegar, nos alegra profundamente confirmar que se encuentra a salvo y que estará con nosotros en Oslo", añade el comunicado. Previamente, su madre Corina Parisca, había comentado a los medios que a pesar de su ausencia, su hija estará bien representada "por su familia y todos los venezolanos", y ha prometido que no les defraudará.

La presencia de Machado está "garantizada" porque "encarna a todo un pueblo

El director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken ya había anunciado en la televisión pública noruega NRK que Corina no iba a recoger el premio. "Desgraciadamente, no estará en el escenario del Ayuntamiento de Oslo a las 13:00 horas cuando comience la ceremonia", ha lamentado. Además, el Instituto noruego había cancelado hace unos días su rueda de prensa, sin alegar ningún motivo.

De la misma opinión se ha mostrado el expresidente colombiano, Iván Duque, que ha manifestado que la presencia de Corina Machado está "garantizada" porque "encarna a todo un pueblo que clama por su libertad", en una declaración a EFE desde el Grand Hotel de Oslo. También ha contado que ha podido saludar a la hija de la opositora, a sus hermanos y a muchos dirigentes "de la resistencia democrática que encarna a todo un pueblo que clama por su libertad".

Así las cosas, según Duque la voz de Machado queda "empoderada y reconocida" porque "no es un premio a una claudicación", sino que se le entrega "para que continúe hasta su objetivo final, que es la derrota de la narcodictadura de Nicolás Maduro", en un momento en el que "el mundo se está uniendo a este propósito y Estados Unidos está comprometido".

Un año escondida y en clandestinidad

María Corina Machado vive en paradero desconocido en Venezuela, debido a que se ha convertido en una de las más críticas contra el régimen de Nicolás Maduro. De hecho, en 2024 no pudo presentarse a las elecciones por estar inhabilitada. La organización del Nobel le ha otorgado este reconocimiento por "su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

Aunque permanece en las sombras, su actividad ha estado más viva que nunca este último año. Desde su clandestinidad animó a sus seguidores a movilizarse y organizarse y reivindicó el triunfo de Edmundo González Urrutia. En julio de 2024, González Urrutia y Machado desvelaron que sus equipos habían escaneado el 80% de las actas electorales según las cuales, en realidad, Maduro habría perdido las elecciones. Aun así, Maduro juró su cargo en enero de 2025.