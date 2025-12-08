El vídeo con los efectos del terremoto de 7,6 grados en Japón que ha activado las alarmas por tsunami

La Agencia Meteorológica de Japón (AMJ) ha emitido este lunes una alerta por tsunami para la costa este del país por un terremoto en las inmediaciones de las prefecturas de Hokkaido y Aomori. El temblor, cuya magnitud fue situada entre 7,5 y 7,6 según distintas estimaciones locales, dejó al menos ocho heridos.

Entre los afectados se encuentran dos personas que sufrieron caídas en la isla de Hokkaido —la más septentrional de Japón—, una de ellas durante las labores de evacuación que las autoridades recomendaron para más de 23.000 residentes ante el riesgo de olas peligrosas, según informó la agencia Kyodo.

Mientras los equipos de emergencia continúan evaluando daños y atendiendo a los damnificados, los servicios meteorológicos han pedido a la población mantenerse alerta ante posibles réplicas de gran intensidad en las próximas jornadas. La alerta permanecerá vigente durante una semana en las regiones norteñas de Hokkaido y Sanriku, advirtió la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), llamando a la población residente en esas zonas a extremar las precauciones.

El temblor se produjo a las 23:15 hora local del lunes (14:15 GMT) frente a las costas de la prefectura de Aomori, en el noreste del archipiélago, con epicentro a 50 kilómetros de profundidad, según la JMA. El organismo gubernamental revisó a 7,5 la magnitud del sismo, tras fijarla inicialmente en 7,6.

Continúa la alerta por tsunami

La primera ministra, Sanae Takaichi, afirmó en una rueda de prensa que al menos siete personas resultaron heridas en las prefecturas de Hokkaido y Aomori. "Por el momento, hemos recibido información de que siete personas fueron heridas, pero continuamos recabando información sobre los daños y víctimas", dijo Takaichi.

Según la agencia de noticias local Kyodo, dos personas resultaron heridas por caídas derivadas del seísmo en Hokkaido, la isla más septentrional del territorio. La cadena pública NHK informó por su parte que seis personas resultaron heridas en Aomori. El seísmo alcanzó en Hachinohe el nivel 6 superior en la escala japonesa de 7 niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo, así como el nivel 6 inferior en los pueblos de Oirase y Hashikami.

Las autoridades meteorológicas activaron una alerta de tsunami de hasta 3 metros de altura para las costas de la prefectura de Aomori, la vecina Iwate y la punta sur de la isla de Hokkaido. A las 01:08 hora local, se había constatado la llegada de un tsunami de 70 centímetros en el puerto de Kuji, en Iwate, según los datos más recientes publicados por NHK.

"Siguen observándose tsunamis, así que continúen evacuando" zonas de riesgo, advirtió en una rueda de prensa el director de la División de Observación de Terremotos y Tsunamis de la JMA, Shinji Kiyomoto. Los operadores nucleares no han detectado anomalías ni niveles inusuales de radiactividad en torno a las centrales nucleares ubicadas en Hokkaido, Aomori, Miyagi ni Fukushima, regiones donde el temblor se dejó notar con fuerza. Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.