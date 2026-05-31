Macron condena la violencia en las calles de Francia tras la final de la Champions: "Es inaceptable"

Las celebraciones de la victoria del PSG se han convertido en otra cosa: una oleada de violencia en las calles que ha dejado cientos de detenidos, un muerto y decenas de agentes heridos. El presidente francés, Emmanuel Macron, se ha pronunciado este domingo sobre lo ocurrido y admite que está harto "de las escenas de violencia", a las que califica de "inaceptables".

Lo ocurrido en París el sábado y otras ciudades francesas tras el triunfo europeo del equipo francés no es tolerable, "no es fútbol", ha dicho Macron en declaraciones al recibir en el Elíseo a los jugadores y cuerpo técnico del PSG. Al mismo tiempo, el mandatario ha agradecido el trabajo de las fuerzas de seguridad desplegadas por todo el país y también ha puesto en valor la labor del ministro del Interior, Laurent Nuñez, en lo ocurrido.

Segundo año de violencia

Dado que este es el segundo año que ocurre este tipo de altercados, el presidente ha querido lanzar un mensaje a la nación asegurando que no va a volver a tolerar escenas así, ya que lo ocurrido este sábado también tuvo lugar en 2025 cuando el PSG ganó la competición europea. En ese momento, las autoridades contabilizaron dos personas fallecidas en todo el país durante las celebraciones y al menos 192 heridos, de los cuales 22 eran policías y bomberos, además de 559 detenidos.

Aficionados del PSG celebran la victoria tras la final de la Champions | EFE / EPA / VALENTINA CAMU

"Lo que se constata es que vienen individuos que no son aficionados del París Saint-Germain. Los hemos visto claramente en París, pero también en provincias. Llevan camisetas del París Saint-Germain, pero ni siquiera miran el partido", ha dicho el titular de Interior respecto a las consecuencias.

Llevan camisetas del París Saint-Germain, pero ni siquiera miran el partido

La persona fallecida, según ha anunciado la Fiscalía de París, es un hombre de 24 años cuya moto habría chocado de frente contra unos bloques de hormigón en un ramal de salida de la autopista de circunvalación, a la altura de la Porte Maillot (noroeste de París). Además, otra persona, de 17 años, está en coma al haber sido acuchillada durante una riña en el barrio XVI, en el oeste de la ciudad.

De acuerdo con la Fiscalía, el joven, aturdido, presentaba dos heridas en el ojo y sangraba abundantemente por la boca. Los implicados se dieron a la fuga de inmediato ante la vista de los vecinos.

Una segunda persona estaba también en estado muy grave por los festejos de anoche, aunque su vida no corría peligro, después de que un conductor perdiese el control de su vehículo y se estampase contra una terraza del céntrico distrito X de París. En ese mismo incidente, otra persona resultó herida de menor gravedad.

Vídeo: Reuters | Europa Press