La localización de las bases militares de Estados Unidos en España

Oriente Medio vuelve a situarse en el centro de los focos tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel sobre Irán. Trump y Netanyahu lo han calificado de "ataque preventivo" para "eliminar" el régimen de los ayatolás, uno de los principales objetivos de la administración norteamericana que culmina décadas de relaciones tensas entre los dos países.

El ataque también ha propiciado la entrada en escena de otros actores como Líbano. El grupo armado chíi de Hezbolá, con influencia en el país, ha lanzado más ataques contra el norte de Israel, a lo que el estado judío ha respondido con otra ofensiva, la primera acción después del alto el fuego alcanzado en 2024.

Los movimientos de todos estos actores se encuentran bajo lupa, especialmente la acción de EEUU bajo un Donald Trump que explicó que se trataba de una operación militar "masiva" y pidió al pueblo iraní alzarse para tomar el control de su país.

Las bases de Estados Unidos en España

En un contexto de escalada bélica en la zona y con la enorme distancia que separa a los países, cobra importancia el factor estratégico y, con el mismo, la localización de las bases militares con las que cuenta EEUU en las regiones más cercanas.

Así, Estados Unidos cuenta al menos 128 bases en 49 países, entre los que se encuentra España. Se trata de compromisos con la OTAN para que EEUU pueda desarrollar sus acciones y nuestro país tiene una localización clave como acceso al Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo.

Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) son las localizaciones de las dos bases que tiene EEUU en suelo español. La primera, como base naval, se utiliza para operaciones navales y apoyo logístico de la OTAN, y cuenta con cinco destructores de la Armada norteamericana.

Por otro lado, la base aérea de Morón de la Frontera ofrece acciones aéreas, así como labores de repostaje y vigilancia, aunque es muy utilizada como punto de paso para el material de las misiones en todo el mundo.

Albares niega que EEUU use la base de Rota en la guerra contra Irán

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha negado de modo "taxativo" que las bases militares conjuntas de Rota y Morón de la Frontera sean utilizadas por Estados Unidos para la operación en Irán: "No vamos a prestar nuestras bases para nada que no esté en el Tratado ni tenga encaje en la Carta de la ONU".

Albares ha salido al paso de algunas informaciones que aseguran que hay dos buques de guerra estadounidense en la base de Rota, algo que ha negado el ministro, que ha explicado en una entrevista en Telecinco que puede haber barcos de guerra en Rota, "lo que no quiere decir que se preste la base para esta operación".