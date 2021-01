Así es Jill Biden, la mujer del presidente de Estados Unidos y nueva Primera Dama

Joe Biden ya se ha convertido en el próximo presidente de Estados Unidos y pasará 4 años en la Casa Blanca, donde recibirá el apoyo de su esposa, Jill Biden. Pero, ¿quién es la próxima Primera Dama y sucesora de Melania Trump?

Jill Tracy Jacobs nació el 3 de junio de 1951 en Hammonton (Nueva Jersey), aunque creció en Pensilvania junto a sus padres y sus 4 hermanas. En 1969, se graduó en la Upper Moreland High School y en 1975 en la Universidad de Delaware, donde estudió un Grado de Inglés que le permite ejercer como profesora de inglés en un colegio comunitario de Virginia. Así, pasa a la historia por ser la primera en mantener su oficio a la vez que el cargo de Primera Dama. Jill Biden se doctoró en 2007 y en 2009 comenzó a trabajar en el Northern Virginia Community College, cargo que sigue y seguirá manteniendo. No obstante, su trabajo como profesora de inglés le supuso una polémica con un articulista del diario ‘The Wall Street Journal', ya que le sugirió que no se presentara como doctora Biden al no ser médica.

Relación con Joe Biden desde 1975

Su relación con Biden comenzó en 1975 después de una desgracia, ya que el entonces senador acababa de perder a su mujer Neila y a su hija Naomi en un accidente de coche 3 años antes, mientras sus dos hijos, Hunter y Beau, se salvaron. Aun así, este último falleció en 2015 debido a un cáncer. Se conocieron gracias al hermano de Biden, cuando él ya era senador por Delaware y ella seguía en la universidad. En 1977, la pareja contrajo matrimonio en Nueva York y 2 años más tarde, los Biden tuvieron a su primera y única hija, Ashley. La sucesora de Melania Trump también se casó por segunda vez, ya que durante 5 años, había contraído matrimonio con el ex jugador de fútbol americano Bill Stevenson.

Firme altruista y creadora de una iniciativa contra el cáncer de mama

Joe Biden se convirtió en vicepresidente de EEUU en 2009 de la mano de Barack Obama, por lo que Jill Biden recibió el cargo de Segunda Dama y desde entonces, ha compaginado su profesión con su papel público, al que le ha dedicado una especial atención y cuidado. Se la conoce por haber fundado la organización Biden Breast Health Initiative y por lanzar junto a Michelle Obama la iniciativa 'Joining Forces' para ayudar a los veteranos y a las familias de los militares. En esta misma línea, publicó en 2012, el libro "Don't Forget, God Bless Our Troops", inspirado en su nieta Natalie, ya que su padre, Beau Biden, era militar.

Además, también colaboró en la lucha contra el cáncer de mama, ya que en 1993 fundó la Iniciativa Biden para la Salud de Mamas. La educación y el feminismo son sus dos campos de batalla y esto se observa en todas las actividades altruistas en las que participa, por ejemplo, al ser representante de EEUU en la lucha contra el hambre en Malawi.

Después de 4 años con Melania Trump, se espera que Jill Biden recupere el espíritu de lucha y de implicación altruista que dejó Michelle Obama y se centre principalmente en mejorar el sistema educativo en EEUU. Aunque por ahora, lo único que se sabe seguro es que el matrimonio Biden ha contratado un servicio de limpieza por un valor de 100.000 euros, según filtró el portal estadounidense 'TMZ'.