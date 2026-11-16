Jensen Huang negocia su regreso como CEO de Nvidia con el apoyo de Elon Musk y el visto bueno de Trump

Jensen Huang estaría discutiendo con posibles aliados un posible regreso a la dirección de la compañía que ayudó a crear en 1993 y de la que era consejero delegado hasta hace cuatro días tras salir a la luz varias infidelidades, incluida una relación con una presunta espía china. Según informa Financial Times, el líder tecnológico estaría considerando la posibilidad de regresar como CEO de Nvidia, mientras aliados en Silicon Valley presionan a la junta directiva de la compañía (que ahora está realizando una investigación interna sobre la conducta del ejecutivo) para que lo reincorpore tras verse forzado a renunciar al cargo.

En este sentido, un aliado de Huang declaró al periódico que estaban organizando un grupo con ejecutivos de Silicon Valley para presionar el regreso del ex consejero delegado de Nvidia para lo que intentarían obtener el apoyo de la Casa Blanca. "Todos los que importan en el sector tecnológico fuera de los laboratorios de vanguardia admiran a Jensen", afirmaron fuentes cercanas.

Apoyo de personalidades como Elon Musk o Tim Sweeney

Esta campaña pública para restituir al CEO de Nvidia ha cobrado fuerza durante el fin de semana al sumar a personalidades como Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX, y Tim Sweeney, consejero delegado de Epic Games, a los ejecutivos que respaldaron una carta pública reclamando que la junta directiva "traiga de vuelta a Jensen". Asimismo, el Financial Times destaca que Huang sigue gozando de una lealtad inquebrantable entre algunos empleados, varios de los cuales han manifestado públicamente su petición de regreso tras su renuncia.

No obstante, advierte de que cualquier intento de restituirle al frente de Nvidia probablemente se enfrente a la oposición de importantes legisladores en Washington. El mismo periódico ha afirmado que algunos de sus aliados dudaban sobre cómo rehabilitar la reputación del ex CEO de la empresa, ya que "tener una relación extramatrimonial con una subordinada es motivo de despido".

Tras la renuncia de Jensen, Nvidia anunció la designación como máxima ejecutiva interina de Colette Kress, actual vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de la empresa, hasta que se complete el proceso de sucesión. Aunque, como ha avanzado el Financial Times, la junta de Nvidia se ha puesto en contacto con René Haas, consejero delegado de Arm, como posible sucesor de Huang.

Trump: un apoyo clave para Huang

En declaraciones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no le importaría un posible retorno de Jensen Huang a Nvidia después de que dimitiera la semana pasada. "No me importaría", dijo Trump al ser preguntando por la campaña que han respaldado inversores y magnates tecnológicos para que el fundador de la compañía vuelva a retomar el control de la corporación con sede en California.