El jefe de Moderna pronostica cuándo acabará la pandemia de coronavirus

Con el avance de la vacunación contra la Covid-19, muchos quieren saber cuándo llegará el fin de la pandemia y podremos regresar a la "antigua" normalidad.

La relajación de las restricciones en muchos países y la posibilidad de viajar ha devuelto parte de la normalidad pre-pandemia a nuestras vidas. Sin embargo, aún debemos cumplir con algunas medidas sanitarias para impedir la expansión del virus, ya que las vacunas no han sido diseñadas para prevenir la transmisión, sino para evitar la enfermedad grave y la muerte.

Esto hace que la sociedad y la ciencia se pregunten: ¿cuándo terminará definitivamente la pandemia? El jefe de la farmacéutica Moderna se ha atrevido a poner una fecha y vaticina que el fin definitivo de la pandemia llegará en 2022, concretamente a mediados del año que viene.

En declaraciones al diario británico Mirror, Stéphane Bancel explica que el aumento en la producción de vacunas para esa fecha debería reflejarse en pinchazos para "todos en esta Tierra" a mediados del año que viene.

El director ejecutivo de Moderna señaló en este diario que las inyecciones de refuerzo y las dosis para los bebés estarán disponibles próximamente. "Deberían estar disponibles dosis suficientes para mediados del próximo año para que todos en esta Tierra puedan ser vacunados", indicó Bancel.

El jefe de Moderna también comentó lo que ocurrirá con las personas que no quieran vacunarse: "Aquellos que no se vacunen se inmunizarán naturalmente, porque la variante Delta es muy contagiosa. De esta manera terminaremos en una situación similar a la de la gripe. Puedes vacunarte y tener un buen invierno. O no hacerlo y correr el riesgo de enfermarse y posiblemente incluso terminar en el hospital", explicó el director de la compañía.