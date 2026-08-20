Irán dice que la "guerra económica" de Trump es una "cortina de humo" para tapar la "crisis sin precedentes" que vive Estados Unidos

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha asegurado este jueves que la declaración de "guerra económica" emitida por el presidente estadounidense, Donald Trump, contra Teherán responde a una crisis "sin precedentes" dentro de Estados Unido y "solo traerá más derrotas" para Washington.

"El llamado 'Día D Económico' es una cortina de humo ante la propia crisis de Estados Unidos: una deuda sin precedentes y costes de intereses disparados. Doblar la apuesta en políticas fallidas solo traerá más derrotas y la enemistad de los iraníes", ha afirmado Araqchi.

Así, ha alertado de que el "terrorismo económico de Estados Unidos amenaza la economía global y la soberanía en todo el mundo", según un comunicado difundido en redes sociales.

Guerra económica "devastadora"

Horas antes, Trump había anunciado que iniciaría contra Irán "la operación económica más devastadora jamás emprendida", señalando una "guerra económica y un aislamiento sin precedentes" en el que la Casa Blanca infligiría "tremendas consecuencias económicas" a todo país que permita cualquier tipo de ayuda a Teherán desde sus instituciones y empresas.

"Contrabando de petróleo, líneas de intercambio, transferencias de efectivo, casas de cambio, registros de buques, empresas fachada: todo esto debe terminar ahora. Sabéis quiénes sois", expresó, bautizando el anuncio como un "día D económico", en alusión al desembarco de Normandía en la Segunda Guerra Mundial, punto clave en las operaciones aliadas contra la ocupación nazi en Europa Occidental.

A renglón seguido y cambiando ya el tono intimidante de las anteriores líneas, Trump llamó a la colaboración de los demás países: "Necesitamos que todos nuestros aliados se unan a Estados Unidos para aislar y derrotar la amenaza iraní", subrayó.

"Estos fanáticos están contra las cuerdas, y estas medidas históricas los debilitarán y les impedirán sembrar el terror en todo el mundo", alegó, antes de concluir declarando que "Irán nunca tendrá un arma nuclear".