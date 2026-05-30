Interrumpidos los vuelos en el aeropuerto de Múnich por la posible presencia de un dron

El aeropuerto de Múnich ha suspendido sus vuelos durante aproximadamente una hora tras el aviso por parte de dos pilotos de la presencia de un dron. Las autoridades han confirmado que durante la suspensión de los vuelos, más de 20 vuelos que tenían previsto aterrizar en Múnich fueron desviados a otros aeropuertos lo que ha provocado retrasos y cancelaciones en los vuelos ya programados.

Ha sido alrededor de las 9 de la mañana que dos tripulaciones de aviones distintos informaron a la torre de control del aeropuerto que habían visto un artefacto sobrevolando las instalaciones. El aviso activó las alarmas y obligó a las fuerzas de seguridad a desplegar un contingente sobre la zona. Tras no hallar ningún rastro del objeto, el cierre se levantó una hora después tras descartarse una amenaza para el tráfico aéreo.

Alerta por drones: un suceso repetido

El pasado octubre el aeropuerto alemán también vivió una situación similar ya que tuvo que interrumpir temporalmente sus operaciones. La consecuencia fue que 17 vuelos no despegaron y otros 15 fueron desviados a otros aeropuertos.

Estos incidentes llegan en un momento de tensión en Europa con Rusia tras los hechos en una localidad de Rumanía en los que el impacto de un dron ruso contra un edificio provocó dos heridos. Este suceso fue condenado por la OTAN calificándolo como "imprudencia" por parte de Rusia.

Aunque el incidente de Múnich se sigue investigando, el despliegue de hoy evidencia la política europea de sobrellevar una extrema precaución en espacios aéreos ante la amenaza de este tipo de objetos.