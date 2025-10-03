El aeropuerto de Munich reabre tras un cierre temporal provocado por el avistamiento de drones

El aeropuerto de Múnich ha tenido que cerrar temporalmente debido al avistamiento de aeronaves no tripuladas. Este hecho tuvo lugar la pasada madrugada y provocó que el despegue de 17 aviones fuese cancelado. Del mismo modo, otras 15 naves tuvieron que ser desviadas a los aeropuertos de Stuttgart, Núremberg, Viena y Fráncfort para poder aterrizar, así lo expresó en un comunicado la empresa gestora del aeródromo.

El tráfico aéreo ha recuperado la normalidad durante la mañana, puesto que tanto los despegues como los aterrizajes que produjeron conforme estaban estipulados en los paneles. No obstante, en los mismos sigue apareciendo una prohibición de vuelos nocturnos para el tráfico regular de pasajeros entre medianoche y las 5:00 horas de la mañana.

Por su parte, la Policía Federal ha informado de que numerosos civiles se han puesto en contacto con ellos para alertarles de que durante la noche habían avistado una aeronave no tripulada cerca y sobre el aeropuerto, aunque no pudieron concretar si se trataba de un solo dron o de varios. Según expresó la cadena de televisión 'ntv', las autoridades hicieron despegar un helicóptero policial para controlar la situación.

Del mismo modo, el director general de la Asociación de Aeropuertos Alemanes (ADV), Ralph Beisel, ha expuesto ante los medios de comunicación que este incidente pone de manifiesto la vulnerabilidad de la aviación alemana ante el vuelo ilegal de drones. "La aviación necesita competencias claras y un sistema eficaz de detección y defensa contra drones", ha recogido la cadena 'ntv'.

A propósito, este medio de información ha pormenorizado que este tipo de incidentes han aumentado significativamente en los aeropuertos alemanes. Según los últimos datos transmitidos por el servicio alemán de control aéreo, hasta finales de agosto se registraron un total de 144 incidentes de este tipo. En 2024 se registraron 113 y en 2023 tan solo 99. Solo en el aeropuerto de Fráncfort, el más importante del país, se han contabilizado 35 incidentes en lo que va de año.

Misma semana que el Oktoberfest

Estos hechos han tenido lugar después de que esta misma semana -el miércoles- el festival cervecero Oktoberfest tuviese que cerrar durante ocho horas debido a una amenaza de bomba. Además, se registró el incendio de una vivienda que se saldó con un muerto y se pudieron escuchar sonidos similares a los de disparos.

El alcalde de la capital bávara, Dieter Reiter, confirmó que recibieron "una alerta de explosivos verificada", mientras que la prensa local como el 'Münchner Merkur', especularon con la posibilidad de que estos incidentes estuvieran relacionados con la explosión y ruidos parecidos al de disparos que se registraron al norte de la localidad.

Más incidentes con drones en Alemania

Durante la pasada semana, se avistaron drones en Schleswig-Holstein, al norte del país. En consecuencia, las autoridades abrieron una investigación para conocer si sobrevolaron infraestructuras críticas, como puede ser la central eléctrica de Kiel. Asimismo, la Fiscalía de Flensburgo hizo lo propio. Algo a destacar es que estos vuelos se produjeron en formación, por lo que se sospecha que pudiera haberse cometido un delito de "obtención de imágenes que ponen en peligro la seguridad".

A su vez, en Dinamarca también se produjeron en la última semana varias interferencias con drones en el tráfico aéreo, que causaron inseguridad y caos. También tuvo que cerrar en la misma fecha temporalmente el aeropuerto noruego de Oslo por el avistamiento de drones.