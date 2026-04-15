Una gran recesión mundial por la guerra de Irán: el FMI advierte que nos acercamos a un punto de no retorno

Las consecuencias de la guerra de Irán ya se nota en los bolsillos y nos acercamos a un escenario todavía peor, si no se frena el conflicto. El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que una escalada de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán podría empujar al mundo hacia una recesión, con inflación disparada y fuertes turbulencias en los mercados.

Así lo señala en su último informe de perspectivas económicas. El organismo alerta de que el crecimiento mundial podría caer por debajo del 2% en 2026 en el peor de los escenarios, un umbral que los economistas consideran equivalente a una recesión global. Sería la quinta vez desde 1980 que se alcanza ese nivel.

El economista jefe del FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, ha advertido de que, aunque se produzcan treguas temporales, "el daño ya está hecho" y los riesgos a la baja siguen siendo elevados.

El posible cierre del estrecho de Ormuz, clave para el transporte mundial de petróleo, y los daños en infraestructuras energéticas podrían desencadenar una gran crisis. De hecho, los precios del petróleo han vuelto a situarse cerca de los 100 dólares por barril, arrastrando al alza otros productos como el diésel, el combustible para aviones, los fertilizantes o materiales industriales como el aluminio.

Tres escenarios

El FMI plantea tres escenarios. En el más moderado, el impacto de la guerra se iría diluyendo a mediados de 2026, con un crecimiento global del 3,1% y una inflación del 4,4%. Sin embargo, si el conflicto se prolonga y los precios energéticos se mantienen elevados, el crecimiento podría caer al 2,5% y la inflación escalar al 5,4%.

El escenario más grave dibuja una guerra prolongada, con el petróleo por encima de los 110 dólares hasta 2027. En ese caso, el crecimiento mundial se desplomaría hasta el entorno del 2%, mientras que la inflación superaría el 6%, obligando a los bancos centrales a endurecer aún más su política monetaria con subidas de tipos de interés.

Ante este escenario, el organismo internacional insiste en que la prioridad debe ser poner fin al conflicto para evitar un mayor deterioro económico. Además, recomienda a los gobiernos aplicar medidas de apoyo "temporales y focalizadas", evitando políticas generalizadas como subsidios o controles de precios, que considera costosos e ineficientes en un contexto de elevada deuda pública.

España, motor de la eurozona

La economía española sigue sientdo según los expertos el motor de la eurozona con un crecimiento del 2,8%, un 0,2% menos de lo anticipado en enero, pero muy por encima de las cifras de Alemania, Francia, Gran Bretaña e Italia.

España tiene mayor capacidad para absorber el impacto del 'shock' energético derivado de la guerra contra Irán gracias a su inversión en energías renovables y pese a que experimentará mayor presión inflacionaria este año, indicó a EFE la subdirectora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Petya Koeva.

"Comparado a muchos otros países, España está relativamente en buena posición para hacer frente al 'shock'. El principal canal es a través de los precios del petróleo, porque, de nuevo, en lo relativo a los precios de los combustibles, la transmisión de esos precios está limitada por la alta proporción (de renovables) que tiene España", señaló Koeva, subdirectora de estudios económicos del FMI.