Las exigencias de Irán a Estados Unidos para reabrir el estrecho de Ormuz: del fin del bloqueo naval al levantamiento de sanciones

Irán ha presentado una lista de exigencias que debe cumplir Estados Unidos antes de que Teherán proceda a reabrir el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz. Entre ellas están el fin del bloqueo naval, el levantamiento de las sanciones y el pago de reparaciones de guerra.

"Hasta que Estados Unidos no corrija su comportamiento, el estrecho de Ormuz no será abierto", ha dicho el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Mohamad Baqer Zolgadr, en un comunicado recogido por la agencia estatal IRNA.

Las exigencias de Irán

Zolgadr habla de seis condiciones que, según Teherán, constituirían esa "corrección de comportamiento" por parte de Washington. Entre ellas mencionó el levantamiento del bloqueo naval contra Irán, el fin de las sanciones, la liberación de los activos iraníes bloqueados y la compensación por los daños provocados, que calificó como "dos guerras impuestas", una exigencia que también figuraba en el memorando de entendimiento firmado entre las partes a mediados de junio.

El alto cargo de seguridad iraní ha exigido además el fin de las amenazas contra Irán, el cese de las operaciones militares contra el país y sus aliados regionales en Líbano, Palestina, Yemen e Irak, así como la retirada de las fuerzas militares estadounidenses desplegadas en torno a la República Islámica. "Estas son las demandas del pueblo iraní".

Postura firme en lo militar y en negociaciones

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional insiste en que la institución "nunca cederá" ni en el ámbito militar ni en las negociaciones. Sus declaraciones se producen después de que otros altos cargos iraníes vincularan también la reapertura del estrecho de Ormuz a la aceptación de condiciones por parte de Estados Unidos.

Por su parte, Omán, país ribereño del estrecho junto a Irán, ha dicho que las conversaciones con Teherán sobre la navegación en Ormuz son "positivas", aunque advierte de que los ataques contra buques que transitan por esta ruta marítima, donde Irán ha efectuado varias operaciones recientemente, podrían "afectar" a dichas negociaciones.

El Ministerio de Exteriores omaní se pronunció así poco después de que Emiratos Árabes Unidos (EAU) denunciara que Irán había atacado un buque cisterna de la estatal Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC) en el estrecho, una acusación sobre la que Teherán no se ha pronunciado.

Un nuevo cierre de Ormuz

Irán anunció a mediados de julio un nuevo cierre del estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra transitaba el 20% del crudo mundial, en medio de ataques cruzados con Estados Unidos. Washington respondió restableciendo el bloqueo naval sobre puertos y buques iraníes, lo que paralizó las negociaciones entre ambas partes en el marco del memorando de entendimiento para la paz firmado el 17 de junio.