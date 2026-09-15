España vuelve empeorar en la lucha contra la corrupción

Nuevo retroceso de España en la lucha contra la corrupción, que se sitúa entre los países europeos que más caen en el indicador de “ausencia de corrupción” junto a Armenia, Georgia o Eslovaquia.

Irene Postigo, oficial de programa asociada en el equipo de Evaluación de la Democracia de IDEA Internacional, avisa de que en el indicador de la corrupción nuestro país ha vuelto a niveles anteriores a 2010. La investigadora explica a Onda Cero que este retroceso “refleja el impacto que han tenido los casos e investigaciones por corrupción que han marcado el debate público en los últimos años en nuestro país”. Y advierte de que es “una tendencia que merece atención, porque la percepción de que existe corrupción también erosiona la confianza en las instituciones”.

Postigo admite que España ha sufrido una recaída a niveles previos de 2010 o 2011 situándonos en torno a los 0,7 puntos actualmente, y aunque seguimos en lo alto de la tabla con respecto a otros países, “sí que hay signos a los que hay que prestar atención”.

En los últimos cinco años, el 57% de los países del mundo empeoró en al menos un indicador democrático clave como la libertad de expresión, la independencia judicial o la credibilidad de las elecciones. Concretamente la independencia judicial en el mundo ha llegado a su nivel más bajo en 36 años y la credibilidad de las elecciones también se encuentra en su peor momento en 3 décadas.

La democracia en Estados Unidos está en sus horas más bajas del último medio siglo

Una tendencia que, según el informe de IDEA Internacional, se está viendo agravada por el deterioro democrático en Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump, que estaría envalentonando a líderes autoritarios y populistas de todo el Planeta. “Ya conocemos como es Trump y no esperamos un cambio sustancial en sus acciones. La gran incógnita es la capacidad del resto de instituciones para seguir funcionando como contrapeso”, asegura Irene Postigo.

Según IDEA Internacional, organismo intergubernamental con sede en Estocolmo, la prueba de fuego que marcará el camino de los estadounidenses serán las midterms del próximo mes de noviembre.