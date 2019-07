En 2060, un tercio de los estadounidenses hablará español

Este jueves se ha inaugurado el segundo curso de verano del Instituto Cervantes: “El futuro de la lengua española en el mundo.” Luis García Montero, director del centro, daba datos tan curiosos como este: “los españoles solo somos el 8% de los hablantes del idioma como lengua nativa y por tanto, al hablar de nuestros territorios hay que tener en cuenta, sobre todo, a América Latina”.

Según datos del Grupo de Dominio Nativo, en 2060 Estados Unidos será el segundo país hispanohablante del mundo, justo por detrás de México.

Se estima que un tercio del país hablará español, al mismo tiempo, y haciendo mención a otros idiomas, Montero no quiere que el español compita con otras lenguas por ser la más usada: “tomarse en serio el español como lengua de ciencia y de técnica no significa competir con el inglés. No hay ningún interés. Se trata de tomarse en serio lo nuestro para a partir de ahí desarrollar nuestro compromiso con el futuro”.

Como dato curioso y según una ponencia del profesor David Fernández Vitoria de la Universidad de Alcalá de Henares, el español es el segundo idioma más empleado en la publicación de documentos científicos, España es el tercer país exportador de libros en el mundo y si hablamos de redes, el español es el idioma más utilizado en Facebook.

Un claro ejemplo de que nuestro idioma sólo mira al futuro y se estima que no dejará de expandirse.