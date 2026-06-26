guerra en irán

EE.UU. bombardea Irán tras el ataque de Teherán a un buque en el estrecho de Ormuz

El Ejército estadounidense bombardeó este viernes a Irán como represalia por el ataque de la República Islámica a un buque de carga el jueves en el estrecho de Ormuz, pese a que Teherán acordó con Washington la reapertura de la vía como parte de un acuerdo marco de paz, informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

Europa Press

Madrid |

EE.UU. bombardea Irán tras el ataque de Teherán a un buque en el estrecho de Ormuz
EE.UU. bombardea Irán tras el ataque de Teherán a un buque en el estrecho de Ormuz | Europa Press

El Ejército de Estados Unidos ha informado de que su fuerza aérea ha atacado instalaciones en Irán, un día después de que un buque fuese alcanzado por un proyectil frente a las costas de Omán, un extremo que Washignton ha atribuido a Teherán, acusando al país asiático de haber violado el preacuerdo alcanzado la semana pasada.

"Las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) llevaron a cabo ataques contra Irán el 26 de junio, como respuesta contundente al ataque perpetrado ayer contra un buque mercante que transitaba por el estrecho de Ormuz", ha señalado en sus redes sociales.

Esto se produce horas después de que el inquilino de la Casa Blanca haya denunciado ataques con drones por parte de Irán, calificando estos hechos de "violación estúpida".

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