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Se registran dos fuertes explosiones en Damasco cerca del hotel donde se aloja Macron durante su visita a la ciudad

Los hechos han coincidido con la visita del dirigente francés, la primera que realiza un jefe de Estado europeo al país.

Agencias

Madrid |

Se registran dos fuertes explosiones en Damasco cerca del hotel donde se aloja Macron durante su visita a la ciudad

Dos fuertes explosiones han tenido lugar este martes en Damasco coincidiendo con la visita del presidente francés, Emmanuel Macron, a la capital siria, la primera que realiza un jefe de Estado europeo al país.

Según la televisión oficial Al Ejbariya, las explosiones tuvieron lugar cerca del hotel Four Seasons de Damasco y las fuerzas de seguridad han comenzado una operación de peinado e identificación, sin que se informe de momento de víctimas.

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