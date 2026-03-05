El discurso de Marco Rubio en 2015 tras el levantamiento de sanciones a Irán: "La historia nos condenará"

En 2015, en pleno debate sobre el acuerdo nuclear con Irán impulsado por la Administración de Barack Obama, el entonces senador republicano Marco Rubio dejó una advertencia que hoy se ha recuperado porque podría ser un discurso de la actual administración Trump.

"Quiero que conste en acta, por el bien de la historia", afirmó desde la Cámara Alta, antes de apostillar: "La historia nos condenará por no haber hecho lo que debía hacerse en este momento crítico de la historia del mundo".

Rubio intervino tras conocerse el memorando firmado por Obama para iniciar los preparativos del levantamiento de sanciones a Teherán, en el marco del pacto alcanzado en julio de ese año entre Irán y el llamado G5+1 (Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, China, Francia y Alemania).

En qué consistía el acuerdo de 2015 con Irán

El acuerdo buscaba limitar el programa nuclear iraní a cambio de aliviar las sanciones internacionales que asfixiaban su economía. El propio Obama subrayó que el levantamiento efectivo de las sanciones quedaría condicionado a la verificación, por parte del secretario de Estado, de que Irán cumplía los compromisos asumidos.

La mayoría republicana se opuso frontalmente al pacto, aunque no logró los votos necesarios en el Congreso para bloquearlo. Rubio fue una de las voces más duras contra el acuerdo. En su discurso, advirtió de que el dinero liberado tras el fin de las sanciones sería utilizado por Irán para reforzar su capacidad militar convencional y ampliar su influencia regional.

"Irán utilizará de inmediato el dinero que reciba por el levantamiento de sanciones para reforzar sus capacidades militares convencionales", sostuvo. A su juicio, Teherán aspiraba a convertirse en la potencia militar dominante en Oriente Próximo, fuera de Estados Unidos, desarrollando sistemas para impedir el acceso a la región, misiles capaces de destruir portaaviones y tácticas navales como ataques en enjambre contra activos estadounidenses.

Rubio alertó también de que el régimen iraní intensificaría su apoyo a grupos armados en la región para atacar a militares estadounidenses, aumentando el coste de la presencia de Washington en Oriente Próximo hasta intentar expulsarlo por completo. "Puede que nieguen su implicación, o puede que no, pero nos atacarán", afirmó.

Uno de los ejes centrales de su intervención fue el programa de misiles balísticos iraní. Según denunció, el acuerdo no afectaba a ese desarrollo y permitiría a Irán seguir avanzando en misiles de largo alcance "capaces de alcanzar Estados Unidos". A su juicio, el pacto solo retrasaba —pero no impedía— la fabricación de un arma nuclear. "En algún momento del futuro cercano, cuando consideren que es oportuno, fabricarán un arma nuclear", advirtió, argumentando que para entonces el coste de atacar su programa sería demasiado alto.

El ejemplo de Corea del Norte

Para ilustrar su temor, recurrió al ejemplo de Corea del Norte. "Esto no es una imaginación. Existe hoy en el mundo. Se llama Corea del Norte", dijo, en referencia a que un régimen con armas nucleares se vuelve prácticamente inmune a una intervención militar por el riesgo de represalias masivas.

El senador fue más allá al definir al liderazgo iraní como un régimen guiado por una visión religiosa y apocalíptica. "Irán está dirigido por un líder supremo que es un clérigo chií radical con una visión apocalíptica del futuro", afirmó.

En la parte final de su intervención, Rubio apeló al futuro político de Estados Unidos. Recordó que, a diferencia de Irán, el país contaba con una república y con la posibilidad de elegir nuevos líderes. "Rezo para que, en su primer día en el cargo, reviertan este acuerdo y restablezcan las sanciones, respaldándolas con una amenaza militar creíble", señaló.

Su conclusión fue tajante: si el acuerdo seguía adelante, Estados Unidos estaría dejando a sus hijos un mundo más peligroso. Y si no se corregía el rumbo, advirtió, "la historia nos condenará".