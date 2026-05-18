Detenidas más de 200 personas en una operación de Interpol contra la ciberdelincuencia

Como ha comunicado la Interpol en su web y en sus redes sociales, un total de 201 personas han sido arrestadas y otros 382 sospechosos identificados con delitos relacionados con ciberdelincuencia. El operativo, coordinado por la Interpol y con colaboración del Ministerio del Interior de Qatar, ha sido financiado parcialmente por la Unión Europea y el Consejo de Europa en el marco del proyecto CyberSouth+.

13 países implicados

La operación Ramz, que se desarrolló entre octubre de 2025 y finales de febrero de 2026, se ha desarrollado en 13 países de Oriente Medio y del norte de África, en que fueron localizadas 3.867 víctimas. Tenía como objetivo, además de capturar a las personas implicadas, desmantelar las infraestructuras delictivas y prevenir futuras pérdidas, ha explicado Interpol este lunes en un comunicado.

Los investigadores de los 13 países implicados (Argelia, Baréin, Egipto, Irak, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Omán, Palestina, Catar, Túnez y Emiratos Árabes Unidos) han incautado 53 servidores.

A lo largo del desarrollo de Ramz, los países involucrados intercambiaron 8.000 datos e informaciones, que la agencia policial internacional consideró "cruciales" para comenzar y apoyar las investigaciones.

El director de delitos cibernéticos de Interpol, Jean Jetton, ha destacado que Ramz "demuestra la eficacia de la colaboración local", añadiendo que su organización está comprometida a trabajar con sus países miembros y con los socios del sector privado "para desmantelar infraestructuras maliciosas, desarticular grupos criminales y llevar a los responsables ante la justicia".