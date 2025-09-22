David Jiménez Torres: "La idea del reconocimiento del Estado palestino es absolutamente inútil"

En las últimas horas, Reino Unido, Australia, Canadá y Portugal han dado un paso histórico a la hora de reconocer el Estado palestino. Justo en la misma semana en la que tiene lugar en Nueva York la asamblea de la ONU y a la que ha acudido Pedro Sánchez. En este sentido, en la Tertulia de Más de uno, el periodista David Jiménez ha querido dejar claro qué significa o qué puede significar ese reconocimiento de Palestina: "Cada vez queda más evidente hasta qué punto esta idea del reconocimiento del Estado palestino es absolutamente inútil y además me sorprende que genere tanto revuelo".

Explica Jiménez que el reconocimiento de Palestino ya es "mayoritario", pero que esto "no ha hecho absolutamente nada" para -dice- "frenar el movimiento de los asentamientos, sobre todo en Cisjordania, que es, probablemente, la amenaza más evidente a la posibilidad de que un verdadero Estado palestino exista nunca".

Otro de los aspectos que critica David Jiménez es que estos movimientos, el hecho de reconocer a Palestina como un Estado, se están produciendo en un momento en el que "parece más lejana" y "más inverosímil" la solución de los dos estados.

Hacen falta medidas

"Yo creo que todo reconocimiento de un Estado que no vaya acompañado de medidas o al menos propuestas para que ese Estado llegue a existir y a ser viable, creo que es poco más que postureo político", dice Jiménez, quien va más allá: "Son las medidas que toman Gobiernos que no saben qué hacer para que parezca que están haciendo algo". Sostiene el tertuliano de Más de uno que, para más inri, es un reconocimiento que está "mal planteado" porque se hace directamente "como castigo al Estado de Israel".