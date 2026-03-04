Chipre reacciona a la escalada de tensión y pide a sus ciudadanos preparar un kit de emergencia: "Como medida de precaución"

El Gobierno de Chipre ha mandado un mensaje de precaución ante el aumento de la tensión en la región. Tras el derribo de drones de Irán en su espacio aéreo ha instado a sus ciudadanos a preparar una mochila de emergencia que pueda transportarse con facilidad en caso de evacuación o necesidad de refugio.

El Ministerio del Interior subraya que esta mochila debe estar lista para recogerse en cualquier momento si las autoridades emiten instrucciones. Entre los elementos básicos aconsejados figuran agua, alimentos no perecederos, botiquín de primeros auxilios, medicación esencial, documentos personales, dinero en efectivo, linterna, radio portátil y pilas de repuesto.

Desde el Ejecutivo recalcan que se trata de una medida preventiva para que la ciudadanía pueda reaccionar con rapidez y eficacia ante cualquier eventualidad.

Cómo funcionarán las alertas

En caso de amenaza inminente o grave, las sirenas sonarán en las zonas afectadas, especialmente en áreas urbanas. Habría dos señales diferenciadas.

La primera será una alarma con sonido fluctuante que indicará peligro serio. Ante esta señal, se recomienda mantener la calma, consultar únicamente fuentes oficiales y adoptar medidas de protección inmediatas.

La segunda será una señal continua y estable que indicará el fin del peligro inmediato. Aun así, las autoridades piden seguir atentos a las comunicaciones oficiales y mantener la prudencia.

El Gobierno insiste en evitar la difusión de información no verificada y limitar los desplazamientos a los estrictamente necesarios, sobre todo si se ordena buscar refugio.

Interceptados dos drones antes de llegar a la isla

La activación de estas medidas se produce después de que dos aviones de combate griegos desplegados en la base aérea de Pafos derribaran este miércoles dos drones que se dirigían hacia el espacio aéreo chipriota.

La amenaza fue detectada a tiempo por los sistemas de vigilancia, lo que permitió activar de inmediato los protocolos de interceptación. Los F-16 localizaron y abatieron los aparatos antes de que penetraran en el territorio de la República de Chipre, evitando un posible riesgo para la seguridad regional.

Horas antes, el portavoz del Gobierno, Konstantinos Letymbiotis, había informado de la detección "de un posible objeto sospechoso en el espacio aéreo cerca del Líbano" y explicó que, por razones preventivas, "las autoridades competentes adoptaron todas las medidas necesarias para investigar el incidente y, en caso necesario, responder al mismo".