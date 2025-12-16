China impone aranceles de hasta un 19,8% a las importaciones de cerdo europeas: hay varias empresas españolas afectadas

El ministerio de Comercio de China ha anunciado que, tras la investigación por competencia desleal que inició en 2024, va a aplicar aranceles de hasta un 19,8% al cerdo procedente de la Unión Europea (UE), una represalia por las tasas que impone Bruselas a sus coches eléctricos.

Los resultados de esta investigación eran muy importantes para España porque es uno de los principales proveedores de porcino para el gigante asiático. El año pasado nuestro país destinó al gigante asiático casi el 20% de las exportaciones de cerdo. Así las cosas, varias empresas españolas se verán afectadas por estos gravámenes que se aplicarán durante cinco años a partir del miércoles 17 de diciembre.

Empresas españolas afectadas

El arancel más bajo del 4,9% lo sufrirá la empresa Litera Meat, una de las empresas tomadas como muestra. Para las firmas Argal Alimentación, Sánchez Romero, Carvajal Jabugo, ElPozo Alimentación, Noel Alimentaria, Friselva, Industrias Cárnicas Tello, Corporación Alimentaria Guissona o Incarlopsa, la tarifa será del 9,8 %.

En cuanto a las empresas que no colaboraron en la investigación son las que sufrirán el arancel más alto, el del 19,8%. En este cupo se incluye también las firmas holandesas VION Boxtel, VION Groenlo, VION Apeldoorn y VION Scherpenzeel.

"Actualmente, el sector (porcino) nacional afronta dificultades, y hay una fuerte demanda de protección", ha explicado un portavoz de Comercio, que aseguró que el informe halló que "productos y subproductos porcinos de la UE estaban generando competencia desleal, provocando un daño considerable a la industria en China".

Una investigación que empezó el año pasado

Pekín abrió las investigaciones a mediados del año pasado y las prorrogó hasta el pasado mes de junio por la "complejidad" del caso y España está considerada uno de los países impulsores de los aranceles de los vehículos eléctricos. En los últimos meses, China y la UE han protagonizado acercamientos, sobre todo tras la escalada arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump.

La investigación se ha focalizado en productos procesados a partir de cerdos sacrificados, como la carne de cerdo fresca, refrigerada y congelada; despojos de cerdo frescos, refrigerados y congelados; grasa y manteca de cerdo frescas, refrigeradas, congeladas, secas, ahumadas, saladas o encurtidas que no estén refinadas ni extraídas por otros métodos y que no contengan carne magra; así como casquería, refrigerada, congelada, seca, ahumada, salada o encurtida.

Desde Interporc ven con buenos ojos la reducción de aranceles

El jamón ibérico, uno de los productos más representativos de la gastronomía española, o los embutidos, que apenas venden en China, quedan exentos de estos aranceles. La Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca (Interporc) ha subrayado que los aranceles del 4,9% al 19,8% con los que China cierra su investigación 'antidumpin' contra el cerdo de la UE ponen de manifiesto la confianza del país en la calidad, la seguridad alimentaria y la profesionalidad del porcino europeo.

Además, según Interporc, esta reducción especialmente significativa para las compañías españolas, ya que Pekín venía aplicando aranceles de forma provisional desde septiembre de 62,4%, es fruto de la "intensa cooperación técnica y diplomática mantenida con las autoridades chinas" durante los últimos meses.