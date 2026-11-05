Los candidatos repetidos de Alaska y el cantante que ganó a la republicana en Texas: las rarezas las elecciones en EEUU

Las elecciones legislativas de mitad de mandato de Estados Unidos han dejado tres historias extraordinarias. Mientras que en Alaska ha habido dos candidatos al Senado con el mismo nombre; en Teherán, Jerusalén y Moscú, cada uno interpreta los resultados a su conveniencia; y en Texas ha ganado un escaño un cantante que lleva treinta años haciendo bailar a los hispanos.

Los dos Sullivan de Alaska

John Müller explica en Más de uno que esta es una historia digna de una comedia electoral. El senador republicano Dan Sullivan se presentaba a la reelección frente a la demócrata Mary Peltola. Pero apareció un profesor jubilado llamado Daniel Sullivan y decidió presentarse también.

Lo interesante es que, según una investigación publicada por The New York Times, colaboradores de la campaña demócrata participaron en la búsqueda de ese segundo Sullivan. La idea era que algunos republicanos confundieran los nombres y votaran al equivocado.

Peltola asegura que ella no sabía nada. Pero la Administración Trump acudió a los tribunales para impedir que se certificara una eventual derrota del senador republicano. Un juez rechazó la demanda.

Hay un detalle y es que Alaska utiliza el voto preferencial, que permite ordenar a los candidatos y reduce el efecto de estas maniobras. Y el recuento puede prolongarse hasta quince días porque llegan votos desde el extranjero. O sea, que todavía tenemos Sullivan para rato.

¿Qué dicen las capitales extranjeras?

Aquí tenemos tres lecturas muy distintas de una misma derrota. Las tres lecturas de Teherán, Jerusalén y Moscú.

En Teherán, el régimen iraní se apresuró a celebrar que los estadounidenses habían rechazado la guerra. El presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, escribió que los electores habían dicho 'no a la guerra'. Pero el líder supremo, Mojtaba Jamenei, introdujo un matiz interesante: "Sería un error creer que los demócratas van a cambiar la hostilidad de Washington hacia Irán". Es decir, celebran que Trump pierda, pero no creen que sus adversarios sean mejores.

En Israel, la oposición ha utilizado el resultado contra Netanyahu, que perdió su mayoría parlamentaria en octubre. Yair Golan sostiene que Netanyahu se ha convertido en un político tóxico en Washington. Yair Lapid cree que su continuidad perjudica a Israel. Además, ha ganado un escaño en el Senado por Michigan Abdul El-Sayed, un demócrata muy crítico con Israel que llegó a recibir acusaciones de antisemitismo.

Moscú es mucho más prudente. El portavoz del Kremlin, Peskov, espera que Trump continúe sus esfuerzos de paz en Ucrania, que "consisten en someter a Zelenski", según Müller. Pero el viceministro de Exteriores, Riabkov, recuerda que los demócratas mantienen una posición extremadamente negativa hacia Rusia. La paradoja es magnífica: "los enemigos de Estados Unidos celebran la derrota de Trump, pero algunos temen que los vencedores sean todavía peores para sus intereses".

El cantante que ganó a la republicana

Bobby Pulido, cantante tejano de origen mexicano, ha derrotado a la republicana Mónica de la Cruz en un distrito de Texas que Donald Trump ganó por dieciocho puntos en 2024. Pulido se presenta como un demócrata conservador y ha hecho campaña en conciertos y fiestas de quinceañeras. Su mensaje era sencillo: no soy del equipo rojo ni del azul, soy de vuestro equipo.

Y tiene una canción muy exitosa llamada 'Desvelado', que resulta que cantó el año pasado con nuestro David Bisbal.