Cuando el fuego ascendió por Wang Fuk Court el pasado miércoles, no sólo consumió siete torres de hormigón: en pocas horas devoró también parte del último gran emblema constructivo vivo de Hong Kong, el centenario andamio de bambú, que ahora ha recibido sentencia definitiva.

Mientras los restos se enfrían bajo mangueras o drones térmicos y tres contratistas permanecen detenidos por presunto homicidio imprudente, una de las ciudades más verticales del planeta se apresta a perder su última capa orgánica, que dará paso a andamios de acero galvanizado, más seguros, más predecibles y notablemente menos bellos.

La reacción institucional inmediata fue una orden de inspección de las obras activas que aún emplean bambú y su sustitución acelerada por estructuras de acero galvanizado, culminando la directiva de marzo que ya impone metal en el 50 % de los nuevos contratos públicos.

"La seguridad no admite nostalgia", declaró el subsecretario principal de Administración, Eric Chan, alineando definitivamente Hong Kong con Shenzhen, Cantón o Macao, donde las cañas han ido desapareciendo desde hace quince años.

Una obra maestra de ingeniería

El complejo residencial de Tai Po se hallaba en rehabilitación integral, con sus bloques completamente cubiertos por una estructura densa de versátiles cañas Mao Zhu, unidas con tiras de nailon negro y protegidas por redes de polietileno de alta densidad, lonas de cloruro de polivinilo y planchas de poliestireno expandido en los huecos de ventana.

Según los informes preliminares del Departamento de Bomberos, ninguno de esos revestimientos cumplía la clasificación ignífuga clase 0 o 1 obligatoria, por lo que el conjunto se convirtió en una chimenea vertical que elevó el incendio a una insólita categoría 5 en tiempo récord.

Desde el punto de vista técnico y patrimonial, el andamio cantonés constituye una obra maestra de ingeniería a gran escala. Sus postes de ocho a diez kilos absorben ráfagas de 220 km/h, se montan sin grúas en calles de apenas cuatro metros de ancho y cuestan hasta un 30 % menos que el acero.

El bambú de Wang Fuk Court era joven

El bambú cubre cerca del 80 % de las fachadas en rehabilitación del territorio, creando esa malla viva que suaviza el brutalismo vertical y que ningún otro perfil urbano del mundo ha logrado imitar.

Sin embargo, su condición biológica lo condena en una metrópoli que lidera en número de rascacielos: variabilidad de resistencia, desecación progresiva por encima de los ochenta metros y dificultad de control dimensional en alturas extremas lo hacen incompatible con la densidad y el ritmo actual de renovación, según los expertos.

Un arquitecto responsable de varias construcciones emblemáticas de la última década explicó a EFE que "en Wang Fuk Court el bambú tenía sólo cinco meses; las imágenes termográficas muestran núcleos intactos bajo la corteza carbonizada".

El experto consideró que "la carga térmica mortal la generaron las redes de polipropileno, que funden a 165 °C y gotean fuego líquido, y el poliestireno expandido de sellado".

"En una urbe donde la distancia entre edificios rara vez supera los diez metros y la obra nunca descansa, el margen de error es nulo. El acero ofrece trazabilidad absoluta y comportamiento pasivo ante las llamas", sostuvo, aunque precisó que el bambú seguirá viéndose en "restauraciones puntuales o en obras de baja altura".

Pero su época como sistema dominante ha terminado: "Perdemos no solo una técnica, sino una estética irrepetible que humanizaba el brutalismo vertical de Hong Kong", lamentó.