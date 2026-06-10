Un ataque en Belfast perpetrado por un sudanés eleva la tensión en las calles y los partidos piden calma

En Irlanda del Norte las autoridades llaman a la calma tras los incidentes violentos de este martes en varias ciudades, como respuesta al ataque perpetrado este lunes en Belfast por parte de un hombre de origen sudanés, contra un ciudadano que ha resultado gravemente herido. La agresión fue grabada en video y compartida a través de las redes sociales.

Los líderes de los principales partidos de Irlanda del Norte han condenado la agresión, pero a la vez piden que se deje actuar a la justicia. También se ha referido a estos hechos el primer ministro británico, Keir Starmer: ha dicho que "el ataque es repugnante y promete tolerancia cero" contra las escenas que se han visto en las últimas horas en las calles.

En un inusual comunicado conjunto, los dirigentes del Sinn Féin, Partido Democrático Unionista (DUP), Alianza, Partido Unionista del Ulster (UUP) y Partido Socialdemócrata y Laborista (SDLP) se declararon "unidos" en la condena de este "horrible incidente".

Escenas violentas

Grupos de manifestantes, muchos encapuchados, han protagonizado escenas violentas, quemando vehículos, contenedores de basura o incendiando un autobús, por ejemplo, en el este de Belfast. Han sido activistas de extrema derecha los que han convocado estas protestas contra la inmigración en respuesta a la agresión del lunes.

La Policía norirlandesa (PSNI) confirmó que un hombre de unos 40 años fue apuñalado hacia las 22.30 hora local y que está hospitalizado con "heridas importantes" en la cara, cuello y espalda.