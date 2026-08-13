Artistas como Karol G, Maluma o J Balvin se movilizan por Colombia tras el trágico terremoto

El fatídico terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el pasado lunes ya ha dejado al menos 240 muertos y miles de heridos, convirtiéndose en uno de los más devastadores del país latinoamericano en los últimos años.

Ante esta trágica situación, han sido muchas las personas que se han sumado a una gran ola de solidaridad para movilizar recursos y ayudar a los miles de damnificados a lo largo del país. Entre ellas, varios de los artistas colombianos más reconocidos a nivel internacional han querido ponerse al frente de la causa.

Es el caso de la cantante Karol G, quien ha puesto su fundación Con Cora a plena disposición de los afectados, trabajando de la mano con otros organismos para llevar asistencia humanitaria directa a las zonas más castigadas por el sismo.

A esta cadena de apoyo se han sumado también nombres como Camilo, Mau y Ricky, Evaluna y Ricardo Montaner, quienes han anunciado la activación de The House Project, una organización humanitaria que tiene el objetivo de enviar ayuda urgente al país, recaudar donaciones y atender la emergencia sobre el terreno.

Otro de los referentes de la música latina que se ha volcado con la causa ha sido Maluma. El cantante ha anunciado a través de sus redes sociales la decisión de empezar a brindar apoyo material e infraestructuras: “vamos a empezar a brindar muchas ayudas, desde Casa Eterna, Remanence y nuestra fundación El Arte de los Sueños”, explicó, al tiempo que motivó a sus seguidores a sumarse: “vamos a seguir apoyando porque reconstruir el daño va a tomar tiempo, dinero y muchas cosas más”.

Por su parte, artistas como J Balvin, Ryan Castro y Nicky Jam, en armonía con la compañía Reliance Jets, se han unido en una iniciativa conjunta para poner a disposición aviones privados que permitan transportar donaciones y suministros de primera necesidad a las zonas de difícil acceso.

Asimismo, el cantante Blessd, a través de la fundación Sueños de Barrio y en colaboración con Dímelo Jara Company, ha liderado una operativa para movilizar alrededor de 120 toneladas de ayuda humanitaria hacia las regiones más impactadas, entre ellas Chocó, Quibdó, Pereira y Manizales.

Por último, el grupo Morat, mediante la fundación Aprender a Quererte, habilitará puntos de recogida de donaciones en el recinto donde ofrecerán sus próximos conciertos en Bogotá en colaboración con UNICEF. Además, la banda ha confirmado que donará una parte de la recaudación de la taquilla para la reconstrucción de instituciones educativas afectadas por el terremoto