Ankara recibe a los líderes de la OTAN en una cumbre marcada por la inversión en defensa criticada por Trump

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encuentra en la capital de Turquía para participar en la cumbre de la OTAN.

Como objetivo principal tiene defender la posición nacional y rebatir las reiteradas acusaciones formuladas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en torno a la supuesta falta de gasto español en materia de defensa.

En esta ocasión, el jefe del Ejecutivo se desplazará a la cumbre sin la compañía de su esposa, Begoña Gómez.

Esta ausencia se produce tras la decisión del magistrado Juan Carlos Peinado de denegarle la autorización para salir de España y retirarle el pasaporte como medida cautelar, en el marco de la causa judicial en la que se encuentra incursa.

El Gobierno confía en que la cumbre priorice la unidad aliada frente a las tensiones recientes, exacerbadas por la postura española ante la operación estadounidense contra Irán, la cual el Ejecutivo consideró contraria al derecho internacional. A este escenario se suma que España fue el único Estado que el año pasado rechazó comprometerse a destinar el 5 % de su PIB al gasto militar.

Ante la posibilidad de que el mandatario estadounidense persista en sus reproches, Sánchez utilizará los propios informes de la alianza. Estos documentos oficiales avalan que el Comité de Política y Planes de Defensa confirmó el cumplimiento español de los objetivos de capacidades para 2025, logrando un nivel de ejecución que supera la media europea y a socios como Canadá.

Fuentes gubernamentales recalcan que España es el séptimo país con mayor grado de cumplimiento entre los 32 miembros, el tercero en efectivos para misiones de paz y el primero en aportar soldados al flanco oriental.

Estas mismas cifras serán utilizadas por Sánchez para tratar de disipar las dudas expresadas por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre la viabilidad de los compromisos españoles destinando un máximo del 2,1 % de su PIB al gasto en defensa.

Intensa actividad comercial entre las empresas de defensa

En el marco de la cumbre se producirá seguramente un encuentro entre el mandatario norteamericano y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, quien ya se encuentra en la capital turca, informa el enviado especial de Onda Cero Jacobo de Regoyos.

En paralelo a la cumbre se está desarrollando una intensa actividad comercial. Empresas de defensa tanto europeas como estadounidenses están consolidando transacciones y firmando contratos, una dinámica económica que se alinea de forma favorable con los intereses de la administración de Donald Trump.

En cualquier caso, el mejor indicador de que este encuentro sea un éxito es que el presidente norteamericano no se marche antes del final de la cumbre.