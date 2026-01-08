La Administración Trump da "inmunidad absoluta" al agente que mató a la mujer de Mineápolis

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha afirmado que el agente del ICE que mató este miércoles a una mujer en Mineápolis (Minnesota) "está protegido por inmunidad absoluta" y ha defendido su actuación. "Estaba cumpliendo con su deber", ha dicho.

"Tenemos el caso de una mujer que dirigió su coche hacia un agente de policía y pisó el acelerador. Nadie lo discute. Puedo considerar que su muerte es una tragedia y, al mismo tiempo, reconocer que es una tragedia provocada por ella misma", ha insistido Vance.

El vicepresidente norteamericano, además, ha explicado que el agente de ICE que abrió fuego contra la víctima "casi pierde la vida hace seis meses, arrastrado por un coche, y recibió 33 puntos de sutura en la pierna". "¿Creen que quizás esté un poco sensible ante la idea de que alguien lo embista con un automóvil?", se ha preguntado".

En la misma línea que el presidente Donald Trump horas después del suceso, Vance ha acusado este jueves a la víctima de ser una activista "víctima de la ideología de izquierda", algo que personas de su entorno han negado.

La víctima, Renee Nicole Good, era una ama de casa de 37 años con tres hijos. Antes había trabajado en una clínica dental y en una entidad crediticia. Según ha explicado su entorno, se dirigía de vuelta a casa después de haber llevado a su hijo menor al colegio cuando se encontró con los agentes del ICE realizando el operativo.

Su muerte es la quinta que tiene lugar durante los operativos migratorios bajo el Gobierno de Trump y se produce en la misma ciudad en la que hace cinco años se produjo la muerte de George Floyd.

En las horas posteriores al suceso, el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, se mostró muy crítico con el trabajo de los agentes del ICE y les pidió que se vayan de la ciudad. Este jueves han sido detenidas ocho personas en la segunda jornada de protestas por la muerte de Good.