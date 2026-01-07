La policía migratoria de Trump mata a una mujer durante un tiroteo en Minnesota

Una mujer ha muerto este miércoles en Minnesota (Estados Unidos) durante un tiroteo al recibir varios disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Los hechos ocurrieron cuando los oficiales del ICE estaban realizando un operativo en la ciudad de Mineápolis, donde las autoridades estadounidenses han detenido a más de mil inmigrantes en las últimas semanas. Residentes de la zona estaban protestando contra las crecientes redadas migratorias de los agentes de Trump.

La Administración Trump ha señalado que esta mujer era "una alborotadora violenta que usó su vehículo como arma, intentando arrollar a los oficiales en un intento para matarlos, y ha defendido que el agente realizara "disparos defensivos" porque "temía por su vida".

En vídeos grabados por testigos se puede ver como la víctima intenta huir con su coche cuando otro agente intenta abrirle violentamente la puerta. Es en ese momento cuando otro agente abre fuego contra ella. La mujer pierde el control de su vehículo y choca con otro que estaba estacionado más adelante.

El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, ha acusado a los agentes del ICE de "estar matando gente" y les ha exigido que se vayan. "Lo que están haciendo no es dar seguridad a Estados Unidos, lo que están haciendo es causar caos y desconfianza. Están separando a familias, están sembrando caos en nuestras ciudades y, en este caso, están literalmente matando gente", ha dicho.

La muerte de esta mujer sería la quinta durante los operativos migratorios del ICE bajo el Gobierno de Donald Trump.

Este tiroteo se produce después de conocerse que la Administración Trump está planeando enviar unos 2.000 agentes federales a Mineápolis para llevar a cabo una campaña de arrestos de inmigrantes de la comunidad somalí, vinculada a presuntos fraudes millonarios relacionados con programas de cuidado infantil.