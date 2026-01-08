El duro discurso del alcalde de Minneapolis contra la policía migratoria de Trump: "¡Largaos! No os queremos aquí"

Cientos de personas han salido a las calles de varias ciudades de Estados Unidos para protestar por la muerte de una mujer a manos de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minneapolis, en el estado de Minnesota, un incidente que ha derivado en duras acusaciones por parte de las autoridades locales contra este organismo y contra la propia Casa Blanca, que ha defendido la actuación de estos efectivos.

La propia localidad de Minneapolis ha sido escenario de una vigilia en honor a la fallecida, identificada como Renee Nicole Good, de 37 años y viuda con un hijo de seis. La concentración ha tenido lugar cerca del punto en el que fue tiroteada por el agente, estando dentro de su vehículo durante un operativo.

El alcalde pide al ICE que "se larguen"

El propio alcalde de la ciudad, Jacob Frey, ha sido especialmente duro contra la Casa Blanca y su política de militarización de varias ciudades con el despliegue del ICE y tropas federales. En una rueda de prensa ha exigido a los efectivos del ICE que "se larguen", al tiempo que ha afirmado que "no están aquí para generar seguridad".

Después de ver el vídeo de la actuación del agente, Frey entiende que ha usado "el poder de forma imprudente, lo que provocó la muerte de una persona". El regidor hizo así referencia al vídeo publicado en redes sociales, en el que se ve cómo la mujer intenta dar marcha atrás después de que varios agentes se acerquen al vehículo y gira el volante para alejarse de ellos y avanzar cuando uno intenta abrir su puerta por la fuerza, momento en el que otro efectúa varios disparos contra ella.

Están desgarrando familias, están sembrando el caos en las calles y, en este caso, literalmente matando a personas

Frey ha prometido a la población que van a hacer "todo lo posible para llegar al fondo de esto, obtener justicia y asegurarnos de que hay una investigación" y ha destacado que los residentes y autoridades locales "temían este momento desde las primeras etapas de la presencia del ICE en Minneapolis".

En este punto ha denunciado que los agentes del ICE "no están aquí para generar seguridad en la ciudad. no están generando seguridad en Estados Unidos. Están causando caos y desconfianza"

"Están desgarrando familias, están sembrando el caos en las calles y, en este caso, literalmente matando a personas. Ya están intentando presentar esto como un acto de autodefensa", ha abundado antes de afirmar que las fuerzas de seguridad locales tuvieron que intervenir tras el incidente para asegurar la escena y sacar del lugar a "decenas, sino cientos, de agentes del ICE y federales".

En este sentido, el alcalde ha dicho que estas fuerzas "sólo estaba causando más caos y generando una situación difícil en una más problemática, una que crearon ellos mismos".

No os queremos aquí

"No os queremos aquí. El objetivo declarado de su presencia aquí es generar seguridad y están haciendo justo lo contrario", ha apuntado Frey, quien ha llegado a afirmar que "la agenda de la Administración Trump es crear caos".

Pide a la población "estar a la altura"

A pesar de este evidente enfado, el alcalde de Minneapolis ha pedido a la población "estar a la altura" y responder "con la mejor versión de nosotros mismos". "Somos mejores que un grupo de agentes del ICE desplegados en ciudades del país, desgarrando familias y comunidades. Vamos a hacer frente a ese odio con amor; a esa desesperación, con esperanza; a la injusticia con justicia constitucional", ha reclamado, al tiempo que ha pedido "no morder el anzuelo".

"Para ser claros, es lo que quiere el Gobierno federal. Quiere que respondamos de una forma que cree una ocupación militar en nuestra ciudad. Quiere una excusa para entrar y mostrar una fuerza que creará más caos y desesperación. No lo permitamos", ha apostillado.

Trump y Noem defienden al agente

Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha reconocido que la muerte de Renee Nicole Good "era evitable", aunque ha defendido la actuación de los agentes y achacado el incidente a "una turba de agitadores", antes de afirmar que la mujer intentó atropellar a los efectivos, en lo que ha descrito como un caso de "terrorismo doméstico", a pesar de que esta versión ha sido desacreditada también por testigos del suceso.

Por su parte, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha señalado que la fallecida "se comportó de forma muy agresiva, obstruyendo y resistiéndose". "Luego ha atropellado de forma violenta, deliberada y cruel a un agente del ICE, que parece haber disparado en defensa propia", ha sostenido, antes de afirmar que fue "horrible" ver el vídeo.

Este suceso vuelve a exacerbar las tensiones entre las autoridades federales y locales en torno a este tipo de despliegues, que por ahora han tenido en su foco a ciudades controladas por demócratas y que han derivado en denuncias, en el caso del ICE, sobre actuaciones que podrían suponer violaciones de los Derechos Humanos y la propia Constitución estadounidense, especialmente en el caso de redadas aparentemente indiscriminadas contra personas debido a su apariciencia.