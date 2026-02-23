Unos activistas cuelgan en el Louvre la foto del príncipe Andrés saliendo en el coche tras su detención

Activistas del grupo británico Everyone Hates Elon (Todo el mundo odia a Elon) colgaron este domingo en el Museo del Louvre de París la imagen tomada por un fotógrafo de Reuters de Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III del Reino Unido, al término de su interrogatorio el pasado jueves.

Debajo de la foto, que estuvo expuesta unos minutos hasta que fue retirada por el personal del museo, pegaron un cartel en el que se podía leer "ahora suda - 2026", según la imagen que esta asociación antimillonarios reprodujo en su cuenta de Instagram.

Detenido por su relación en la red de Epstein

Una forma de ridiculizar a este miembro de la familia real británica que fue detenido por la policía durante unas once horas para ser interrogado antes de ser puesto en libertad bajo investigación. Su interrogatorio estuvo vinculado con las supuestas filtraciones de documentos sensibles del Gobierno británico por parte de Andrés al pederasta convicto Jeffrey Epstein durante el periodo 2001 y 2011, cuando el entonces príncipe era representante especial para el comercio del Reino Unido.

Andrés Mountbatten-Windsor, segundo hijo de la difunta reina Isabel, siempre ha negado cualquier irregularidad en su relación con Epstein y dijo que lamentaba su amistad, pero nunca respondió a las solicitudes de comentarios desde la última publicación de los documentos.

La detención llegó semanas después de que la familia real británica iniciara el proceso formal para retirar los títulos de Andrés, expulsado asimismo de la mansión en la que residía en Windsor, al oeste de Londres, en una actuación que fue defendida como "necesaria" a pesar de que continuaba negando las acusaciones en su contra.

El propio Andrés anunció en octubre de 2025 que renunciaba a sus títulos, entre ellos el de duque de York, al considerar que "las continuas acusaciones" en su contra "distraían" del trabajo del rey y de la familia real. Ya en 2019 anunció que abandonaba sus actividades públicas debido al escándalo.

Por su parte, el primer ministro de Reino Unido defendió que Andrés Mountbatten-Windsor compareciera ante el Congreso de Estados Unidos por su presunta relación con Epstein, a raíz de la publicación de más de tres millones de documentos relacionados con el caso por parte de las autoridades del país norteamericano, en el marco de la Ley de Transparencia aprobada 'ad hoc' en noviembre de 2025.