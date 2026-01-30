Estos son los animales que podrían extinguirse este 2026

La situación de la fauna a nivel mundial sigue siendo crítica en 2026. La pérdida y fragmentación del hábitat por el desarrollo urbano, el cambio climático y el comercio ilegal de especies se sitúan como las principales causas de este aumento de animales amenazados. El incremento del 50% en especies amenazadas respecto a 2018 refleja que la lista de animales en peligro no sólo sigue vigente, sino que además ha crecido de manera sostenida en los últimos años.

Anfibios

Ajolote, un curioso anfibio que sólo puedes encontrar en estado salvaje en México. | Getty Images

Los anfibios son el grupo de vertebrados más amenazados del planeta, con un 41% de riesgo de extinción, incluyendo categorías como vulnerable, en peligro y críticamente en peligro. Este tipo de animales se encuentra en riesgo porque su biología los hace extremadamente sensibles a cambios ambientales, sufriendo múltiples amenazas como la pérdida del hábitat, el cambio climático y la contaminación. Muchas especies no pueden adaptarse o migrar cuando sus ecosistemas cambian.

Es el caso del ajolote (Ambystoma mexicanum), perteneciente a la familia de las salamandras y que es considerado uno de los animales más míticos de México. Puede medir entre 15 y 30 centímetros y su característica más llamativa es que permanecen en estado larvario durante toda su vida. Hoy en día su hábitat ha quedado reducido a una mínima fracción de lo que era y está muy amenazado por la contaminación.

Tiburones y rayas

Tiburón Martillo Gigante, en la lista roja de peligro de extinción desde 2004. | Getty Images

Los tiburones y rayas también se encuentran con un alto porcentaje de peligro de extinción, con alrededor de un 38%. La situación ha empeorado con actualizaciones recientes que muestran un aumento del número de estas especies en peligro crítico en la lista roja.

Encontramos numerosos casos de tiburones y rayas en peligro de extinción, como es el caso del tiburón martillo gigante (Sphyrna mokarran), que está catalogado como "críticamente en peligro". También están en peligro el tiburón martillo común (Sphyrna lewini), que está muy afectado por la sobrepesca. Recientemente apareció un ejemplar en una playa de Lanzarote.

Mamíferos

Vaquita Marina, de la cual quedan alrededor de diez ejemplares en todo el mundo. | WWF

El mamífero marino más amenazado del planeta, y también el más curioso, es la vaquita marina (Phocoena sinus), de las cuales quedan menos de diez ejemplares en todo el mundo. Su población ha disminuido un 98% en los últimos 30 años, causado principalmente por pesca ilegal con redes agalleras. En China se utilizan para capturar totoabas, un pez cuya vejiga natatoria es considerado un manjar que puede alcanzar los 10.000 dólares. Este tipo de caza furtiva ha provocado la "captura accidental" de las vaquitas marinas.

Con una población tan reducida, las posibilidades de encuentro entre individuos para reproducirse disminuyen mucho. Esto complica la recuperación natural de la especie y aumenta el riesgo de extinción.

Los mamíferos amenazados alcanzan un total del 26% de peligro de extinción. Uno de los casos más llamativos es el del Kouprey (Bos sauveli), una especie de bovino salvaje del norte de Camboya que se encuentra posiblemente extinto según el último informe de IUCN. Otro caso alarmante es el de la dama gacela o gacela Mhorr, de las que quedan entre 100 y 200 ejemplares en todo el mundo.