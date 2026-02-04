Onda Cero y WWF convocan la nueva edición de los Premios LUZ VERDE para reconocer las mejores iniciativas ambientales de 2025

Estos galardones nacieron con la vocación de dar visibilidad a aquellas personas, organizaciones e instituciones que demuestran, con hechos, que es posible avanzar hacia un modelo más justo y sostenible, basado en el conocimiento científico, la innovación y la colaboración. La primera edición puso de relieve el enorme potencial transformador de iniciativas que ya están generando impactos positivos en el territorio y en la vida de las personas.

En este contexto, Onda Cero y WWF animan a presentar candidaturas a la nueva edición de los Premios LUZ VERDE, cuyo plazo estará abierto del 4 de febrero al 27 de marzo de 2026.

Los proyectos podrán concurrir a tres categorías:

El Premio LUZ VERDE Tierra , destinado a iniciativas centradas en la lucha contra la desertificación, la prevención de incendios forestales, la restauración ecológica o la protección de la fauna y los ecosistemas terrestres.

, destinado a iniciativas centradas en la lucha contra la desertificación, la prevención de incendios forestales, la restauración ecológica o la protección de la fauna y los ecosistemas terrestres. El Premio LUZ VERDE Agua , que reconocerá proyectos vinculados a la conservación de mares, océanos y ríos, así como a la sostenibilidad de la biodiversidad acuática.

, que reconocerá proyectos vinculados a la conservación de mares, océanos y ríos, así como a la sostenibilidad de la biodiversidad acuática. El Premio LUZ VERDE Aire, orientado a iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de la atmósfera, reduzcan la contaminación, impulsen las energías renovables, el reciclaje o modelos de movilidad y consumo más sostenibles.

IMPORTANTE: antes de acceder al formulario se te pedirá que hagas login/accedas con tu cuenta de Google (si no lo estás ya)

La primera edición de los Premios LUZ VERDE distinguió proyectos tan diversos como la restauración de graveras y canteras impulsada por la Fundación Tormes Espinosa Barro; la Estrategia Ebro Resilience, pionera en la gestión del riesgo de inundaciones mediante soluciones basadas en la naturaleza; la Red de Vigilantes Marinos de Oceánidas, una iniciativa ciudadana de protección del fondo marino; o el proyecto Cycling With Clean Air de ConBici, que aporta datos independientes sobre calidad del aire a través del uso de la bicicleta.

Además, el jurado otorgó menciones especiales al SEPRONA, por su labor en la lucha contra el tráfico ilegal de residuos y gases contaminantes, y a colectivos vecinales de las Tierras Altas de Lorca, por su defensa activa del valor ambiental del Cerro del Tornajo.

Premiados Luz Verde | Onda Cero

Los galardones de esta nueva edición se entregarán el próximo 19 de mayo y serán concedidos por un jurado independiente e integrado por personas de reconocido prestigio en el ámbito científico, ambiental, institucional y de la comunicación.

Ambas entidades destacan la importancia de identificar y reconocer proyectos que ya están marcando la diferencia, no solo para premiarlos, sino para amplificar su mensaje y generar un efecto multiplicador. Iniciativas que demuestran que, frente a la magnitud de la emergencia climática y ambiental, existen respuestas eficaces, basadas en la ciencia, la cooperación y el compromiso colectivo.

PRESENTA TU CANDIDATURA PARA LA SEGUNDA EDICIÓN DE LOS PREMIOS LUZ VERDE HACIENDO CLICK AQUÍ.