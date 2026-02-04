Onda Cero y WWF convocan la nueva edición de los Premios LUZ VERDE para reconocer las mejores iniciativas ambientales de 2025

Estos galardones nacieron con la vocación de dar visibilidad a aquellas personas, organizaciones e instituciones que demuestran, con hechos, que es posible avanzar hacia un modelo más justo y sostenible, basado en el conocimiento científico, la innovación y la colaboración. La primera edición puso de relieve el enorme potencial transformador de iniciativas que ya están generando impactos positivos en el territorio y en la vida de las personas.
En este contexto, Onda Cero y WWF animan a presentar candidaturas a la nueva edición de los Premios LUZ VERDE, cuyo plazo estará abierto del 4 de febrero al 27 de marzo de 2026.
Los proyectos podrán concurrir a tres categorías:
- El Premio LUZ VERDE Tierra, destinado a iniciativas centradas en la lucha contra la desertificación, la prevención de incendios forestales, la restauración ecológica o la protección de la fauna y los ecosistemas terrestres.
- El Premio LUZ VERDE Agua, que reconocerá proyectos vinculados a la conservación de mares, océanos y ríos, así como a la sostenibilidad de la biodiversidad acuática.
- El Premio LUZ VERDE Aire, orientado a iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de la atmósfera, reduzcan la contaminación, impulsen las energías renovables, el reciclaje o modelos de movilidad y consumo más sostenibles.
IMPORTANTE: antes de acceder al formulario se te pedirá que hagas login/accedas con tu cuenta de Google (si no lo estás ya)
La primera edición de los Premios LUZ VERDE distinguió proyectos tan diversos como la restauración de graveras y canteras impulsada por la Fundación Tormes Espinosa Barro; la Estrategia Ebro Resilience, pionera en la gestión del riesgo de inundaciones mediante soluciones basadas en la naturaleza; la Red de Vigilantes Marinos de Oceánidas, una iniciativa ciudadana de protección del fondo marino; o el proyecto Cycling With Clean Air de ConBici, que aporta datos independientes sobre calidad del aire a través del uso de la bicicleta.
Además, el jurado otorgó menciones especiales al SEPRONA, por su labor en la lucha contra el tráfico ilegal de residuos y gases contaminantes, y a colectivos vecinales de las Tierras Altas de Lorca, por su defensa activa del valor ambiental del Cerro del Tornajo.
Los galardones de esta nueva edición se entregarán el próximo 19 de mayo y serán concedidos por un jurado independiente e integrado por personas de reconocido prestigio en el ámbito científico, ambiental, institucional y de la comunicación.
Ambas entidades destacan la importancia de identificar y reconocer proyectos que ya están marcando la diferencia, no solo para premiarlos, sino para amplificar su mensaje y generar un efecto multiplicador. Iniciativas que demuestran que, frente a la magnitud de la emergencia climática y ambiental, existen respuestas eficaces, basadas en la ciencia, la cooperación y el compromiso colectivo.
PRESENTA TU CANDIDATURA PARA LA SEGUNDA EDICIÓN DE LOS PREMIOS LUZ VERDE HACIENDO CLICK AQUÍ.