Onda Cero se suma a la Hora del Planeta: "La lucha por conservar nuestro mundo sigue en marcha"

El programa de Onda Cero que dirige Edu García se ha emitido durante aproximadamente una hora con las luces del estudio central de Madrid totalmente apagadas. Esta iniciativa, que se engloba dentro de la Hora del Planeta, muestra el compromiso con la lucha por conservar un mundo para todos.

"Nos tenemos que ir a oscuras para simbolizar y para ejemplificar que la lucha por seguir conservando nuestro planeta sigue en marcha", ha dicho el director de Radioestadio. "Más de 200 países van a estar a esta hora apagando sus luces de forma emblemática para intentar volver a visibilizar que tenemos todavía que seguir peleando por la conservación de nuestro planeta, por seguir concienciando, por seguir preservando nuestro hábitat, nuestra naturaleza...".

El mayor movimiento por el clima y la naturaleza

Este proyecto de WWF nació en 2007 en Sídney como una campaña de sensibilización sobre el cambio climático. El objetivo era sencillo: concienciar a la ciudadanía para apagar simbólicamente las luces de toda la ciudad durante una hora. Ahora se ha convertido en el mayor movimiento global por el clima y la naturaleza.

En España, más de 400 ayuntamientos se han sumado a esta iniciativa. Además, varios monumentos emblemáticos nacionales se han apagado durante una hora, como la Torre del Oro (Sevilla), la Sagrada Familia (Barcelona), la Puerta de Alcalá (Madrid), la Basílica del Pilar (Zaragoza), las Casas Colgadas (Cuenca), la Torre de Hércules (A Coruña) y el Teatro Arriaga (Bilbao).

La fuente de Cibeles en Madrid se une al apagón simbólico de la Hora del Planeta, el mayor movimiento global en defensa de la naturaleza | Agencia EFE

LUZ VERDE: el compromiso de Onda Cero con el planeta

LUZ VERDE es una iniciativa de Onda Cero que busca impulsar la concienciación medioambiental desde la radio, abordando temas relacionados con la sostenibilidad, el respeto por el entorno natural y la lucha contra el cambio climático. A través de su programación y contenidos especializados, la emisora pretende dar visibilidad a los retos medioambientales más urgentes de nuestro tiempo.

El proyecto pone el foco en la divulgación de buenas prácticas tanto individuales como colectivas, fomentando hábitos responsables en el consumo de recursos, el uso de energías limpias y la movilidad sostenible. LUZ VERDE también da voz a expertos, científicos y entidades que trabajan activamente por la conservación del planeta, promoviendo un enfoque riguroso y accesible a la vez.

Premios LUZ VERDE

Tras el éxito de su primera edición, Onda Cero y WWF lanzan una nueva convocatoria de los Premios LUZ VERDE. Este año la iniciativa cuenta, además, por primera vez con la colaboración del Real Jardín Botánico (CSIC).

Los galardones de esta nueva edición se entregarán el próximo 19 de mayo y serán concedidos por un jurado independiente e integrado por personas de reconocido prestigio en el ámbito científico, ambiental, institucional y de la comunicación.