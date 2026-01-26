tertulia de más de uno

"La gente no quiere un ministro que gestione bien una tragedia, quiere que lo haga bien antes", la sentencia de David Jiménez Torres sobre Puente

El tertuliano se muestra muy crítico con la manera en la que el Gobierno está presumiendo de gestión tras el accidente de Adamuz en el que han muerto 45 personas.

Mónica Muñoz

Madrid |

ondacero.es

Se cumple una semana de la tragedia ferroviaria en Adamuz y, mientras continúa la investigación, que apunta a la rotura de la vía como principal hipótesis del descarrilamiento, el foco se centra también en las responsabilidades que cabe exigirle al ministro de Transportes, Óscar Puente, y al Gobierno.

En la tertulia de Más de uno, David Jiménez Torres, al hilo de la defensa que el propio Puente y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hacen de la gestión del Ministerio sobre la tragedia, se muestra bastante crítico con la actuación del ministro.

Considera que efectivamente no se puede comparar este tema con la dana porque aquello fue un fenómeno natural y en este caso se trata de un tren que descarrila por una rotura en la vía, por lo que "la cadena de responsabilidades es bastante evidente".

El Gobierno no se da cuenta del estado de ánimo del país

Critica también David Jiménez Torres que el PSOE y del Gobierno den un papel a Puente de "cortafuegos" y que confíen en que sea capaz de comunicar de una manera solvente todo lo relacionado con la crisis y de esta forma sean capaces de capearla.

Añade Jiménez Torres que "el Gobierno no se da cuenta del estado de ánimo del país" y señala que la gente no quiere un ministro que sepa comunicar bien después de la tragedia, quiere un ministro que sepa gestionar bien antes, preferentemente para que esa tragedia no se produzca".

Ahonda en su crítica Jiménez Torres al comentar la utilización que ha hecho Pedro Sánchez de la tragedia en un mitin en la campaña electoral de Aragón donde ha presumido de que han puesto a las víctimas en el centro dejando de lado la confrontación, precisamente confrontando políticamente sobre ello.

Monólogo de Alsina, en Más de uno
