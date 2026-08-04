Zapatero solicita al juez que limite la investigación de la UDEF sobre sus cuentas bancarias

La defensa del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha recurrido el auto con el que el juez José Luis Calama autorizó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) a recabar información bancaria del expresidente, de su entorno y de numerosas sociedades investigadas en el caso Plus Ultra.

A través de un escrito de su abogado, Víctor Moreno, Zapatero solicita una limitación a la hora de proceder a la investigación de sus cuentas. Según advierte, estudiar al completo sus operaciones económicas supondría incurrir en una investigación prospectiva que vulneraría sus derechos.

De esta forma, el exdirigente socialista lucha contra la autorización del magistrado a la UDEF para "ampliar la información que se considere pertinente sobre los referidos productos".

Zapatero pide la suspensión cautelar

La defensa del expresidente ha presentado un recurso contra el auto en el que Calama solicitaba información sobre sus cuentas bancarias, para que el instructor establezca límites sobre la información que debe recabar la Unidad Central de Delincuencia Económico y Fiscal (UDEF), que pueda ser ampliada si se considera necesario.

El recurso se extiende a la investigación de las finanzas y las cuentas de las hijas de Zapatero, de su secretaria Gertrudis Alcázar y del empresario Julio Martínez Martínez. En concreto, censura la autorización del juez a la UDEF para "ampliar la información que se considere pertinente sobre los referidos productos".

El objetivo de la defensa del expresidente es que el instructor revoque esa autorización genérica para buscar "información adicional" y que esas ampliaciones de datos no dependan de las decisiones de los investigadores sino que deban contar con "autorización judicial".

En esa línea, Zapatero pone en tela de juico que se autorice a la UDEF a pedir las "comunicaciones internas" de los bancos con el expresidente como cliente y que los movimientos a analizar se extiendan desde 2020 hasta la actualidad, incluyendo períodos que no están siendo investigados, que sólo llegan a 2025.

La defensa del expresidente entiende que los hechos que la UDEF pretende cotejar son "movimientos bancarios que se extenderían como máximo hasta diciembre de 2025 en algunos casos", por lo que no se comprende la proporcionalidad ni la utilidad de obtener información más allá de esta fecha.

Por ello, el letrado reclama suspender cautelarmente la autorización concedida a la unidad policial para ampliar información y la expedición de los requerimientos a las entidades bancarias, al menos hasta que el magistrado resuelva el presente recurso.

La defensa de Zapatero argumenta que la información bancaria a la que Calama dio acceso es muy extensa. Asimismo, apuntan que dicha habilitación a la UDEF "difumina el ámbito del objetivo que la propia resolución establece en el marco de una medida restrictiva de derechos fundamentales".

El juez autoriza la investigación de las cuentas bancarias de Zapatero

El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, autorizó la semana pasada a la UDEF a investigar las cuentas bancarias de Zapatero y su entorno. En concreto, el instructor emplazó a los agentes a "ampliar la información que se considere pertinente" sobre varias cuentas bancarias, entre ellas algunas también de Julio Martínez, socio de Zapatero también imputado y dueño de Análisis Relevante, una de las sociedades bajo sospecha.

Además, el juez ordenó la apertura de una pieza separada en la que incorporará íntegramente la información bancaria que sea remitida, "quedando dicha documentación depositada en ese ámbito restringido a fin de proceder, en ese mismo marco, a la depuración y eliminación de los datos irrelevantes para la causa o susceptibles de afectar a la intimidad de las personas implicadas".