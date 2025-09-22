PULSERAS ANTIMALTRATO

Yolanda Díaz pide una investigación para esclarecer qué ha pasado con las pulseras antimaltrato

La política de Sumar ha expresado que "es conveniente que se esclarezca todo lo que ha pasado durante estos meses de aplicación de un sistema que parece que no funcionaba correctamente", en referencia a las incidencias del sistema Cometa, que controla la ubicación de agresores con orden de alejamiento.

ondacero.es | EFE

Madrid |

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, durante el pleno celebrado en el Congreso de los Diputados | EFE/ J.P.Gandul

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha pedido que se haga una "pequeña investigación" para esclarecer qué ha pasado con las pulseras de control telemático de la ubicación de agresores machistas y ha indicado que, si han existido fallos, se repare a las víctimas que pudieran haber resultado perjudicadas.

En declaraciones a los medios de comunicación este lunes, la política de Sumar ha expresado que "es conveniente que se esclarezca todo lo que ha pasado durante estos meses de aplicación de un sistema que parece que no funcionaba correctamente", en referencia a las incidencias del sistema Cometa, que controla la ubicación de agresores con orden de alejamiento.

"El mecanismo de las pulseras a día de hoy, por la información que da el Ministerio de Igualdad, está funcionando correctamente. Ahora bien, si han existido fallos o disfunciones es conveniente que se esclarezca todo lo que ha pasado durante estos meses de aplicación de un sistema que parece no funcionaba correctamente", ha destacado.

"Si hubo mujeres que se vieron perjudicadas por estos fallos, desde luego, como es lógico, el derecho a la reparación. (...) Si los fallos antecedentes existieron, como siempre, que se aclare, que se haga una pequeña investigación, sepamos qué es lo que ha pasado y, por supuesto, el derecho de reparación de las víctimas", ha insistido.

