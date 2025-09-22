Los jueces pidieron subsanar los fallos en las pulseras antimaltrato: "Que se corrijan"

El diario 'La Razón' ha tenido acceso a las actas de los encuentros anuales que celebran los presidentes de las audiencias provinciales, en las que alertaron en varias ocasiones al Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Poder Judicial y a la delegación del Gobierno en esta materia de los fallos de las pulseras antimaltrato, de problemas del centro Cometa, que es el que se encarga del seguimiento de este servicio y en los propios dispositivos.

Localizaciones erróneas, falsas alarmas...

En las actas los jueces citan casos concretos de fallos técnicos con localizaciones erróneas, falsas alarmas o incluso manipulaciones de los investigados.

Durante las vigésimo terceras jornadas de presidentes de Audiencias Provinciales, los jueces pidieron que se revisaran y se corrigieran las disfunciones para evitar la desprotección de las víctimas, según se desprende en el acta del encuentro, que tuvo lugar en marzo del 2025 en Las Palmas.

Por otro lado, el diario 'El País' cuenta que una supervisora del centro Cometa mandó incumplir el protocolo para bajar las alertas coincidiendo con la visita del personal de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

El mensaje decía así: "necesito por favor que las personas que estáis con alertas sin asignar vayáis tramitando desde las baterías. Las baterías que no tengan SSC se pueden cerrar directamente y las que tengan SSC se cierran y se tramita el SCC. De cara a la visita que tenemos esta mañana hay que darle un empujón a las señales. Cualquier duda preguntad por favor. Gracias por vuestra colaboración".

Sánchez mira para otro lado en el asunto de las pulseras

Ayer tuvo la oportunidad el presidente del gobierno de decir algo pero en su acto junto a Salvador Illa Pedro Sánchez no dijo ni una palabra sobre este asunto. Ni para defender el servicio, ni para dar la cara por su ministra Ana Redondo ni tan siquiera para atacar al PP.

Por ahora quien ha hablado del gobierno -la propia ministra y Félix Bolaños- insisten que no han dejado de funcionar en ningún momento. Diferente es lo que dijo el jueves el ministro del Interior Marlaska. Que se sacudió cualquier responsabilidad al decir que la gestión de Cometa no corresponde a su departamento y que la guardia civil y las policías nacional, autonómica y local están dedicadas a garantizar su seguridad.