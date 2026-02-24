El vídeo de la declaración del expresidente de Sacyr ante el juez del caso Leire: "Todo lo tenía que aprobar el 1; será Sánchez"

Onda Cero ha tenido acceso al vídeo de la declaración del ex presidente de Sacyr, Luis del Rivero, ante el juez por el caso Leire Díez, la conocida como 'fontanera' del PSOE.

Todo lo tenía que aprobar el 1; será Sánchez

En su declaración, el ex presidente de Sacyr afirma que le dijeron que todo lo tenía que aprobar el 1, y él consideró que el 1 era Pero Sánchez, a preguntas de la abogada del PP.

"Leire Díez se presentó como la mano derecha de Cerdán"

Sobre Leire Díez, Luis del Rivero asegura que se presentó en todo momento como la mano derecha de Santos Cerdán.

Caso Leire Díez

El titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego investiga si Leire Díez lideraba una "actuación delictiva, continuada y coordinada" para "recabar información comprometida o irregular" de instituciones estatales con el fin de "anular o malbaratar" sus investigaciones en "casos relevantes que afectan a políticos y empresarios".

Por su parte, Díez enmarca las conversaciones incluidas en la causa en una labor periodística para publicar un libro sobre supuestas cloacas del Estado.

Santos Cerdán admitió una reunión con Leire Díez

El pasado 10 de febrero y en el marco del mismo juicio, Santos Cerdán admitió ante el juez que mantuvo un encuentro con Leire Díez y Pérez Dolset en el que hablaron de audios que apuntaban al negocio del suegro de Sánchez.