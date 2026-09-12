Varios grupos de migrantes regresan al asentamiento del Tarajal tras el incendio que afectó a varias chabolas

Varios grupos de migrantes han regresado al asentamiento del Polígono Industrial del Tarajal después del grave incendio que afectó a 42 chabolas. Según han informado a EFE fuentes del Servicio de Extinción de Incendios y policías, los migrantes han regresado al lugar para continuar en este asentamiento.

A pesar de la aparatosidad del fuego, este no afectó a ninguna de las naves de la zona. Según los primeros indicios, el fuego se produjo de manera accidental debido a una pelea entre dos de los migrantes de una de las chabolas que provocó que cayeran al suelo unas velas que había dentro.

Esto originó las llamas, que prendieron rápidamente debido a la cercanía de unos neumáticos, que provocaron una gran humareda. Por ello, la zona tuvo que ser rápidamente desalojada. Fueron los propios ceutíes los que alertaron del suceso.

Varias quemas durante la noche

Los altercados han continuado en la zona. Ocho personas, seis de ellas ceutíes y dos migrantes irregulares, han sido detenidas por su presunta implicación en delitos de lesiones, robo con violencia e intimidación y amenazas cometidos contra cuatro menores migrantes en dos sucesos diferentes.

También se ha producido la quema de un vehículo en las proximidades del colegio Príncipe Felipe y la de un contenedor en la barriada periférica de Hadú.

El PSOE rechaza las críticas por no anticipar la crisis de Ceuta

La portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, se ha revuelto ante las críticas al Gobierno de la mayoría de grupos parlamentarios --socios y oposición-- por no prever la crisis de Ceuta con la información con la que contaban. "Desde el asfalto de Madrid es muy fácil opinar", ha lanzado.

De este modo, ha defendido en una entrevista en RNE que la situación en los días previos a la entrada masiva de inmigrantes en la ciudad autónoma de Ceuta "no era extraordinaria" sino la habitual de "todos los veranos" y por tanto defiende que "nadie pudo predecir" la llegada de más de 70.000 personas en 48 horas.