La unión de toda la izquierda no bastaría para revalidar el Gobierno, según una encuesta de NC Report

La simulación electoral elaborada por por 'NC Report' para 'La Razón' concluye que una hipotética candidatura conjunta de todas las fuerzas de izquierdas y de los partidos independentistas progresistas no alcanzaría una mayoría suficiente para gobernar si se celebrasen elecciones generales en este momento.

Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso, defiende la creación de una especie de confederación que permita agrupar a las distintas fuerzas situadas a la izquierda del PSOE, tanto las de ámbito nacional como autonómico. Otros sectores, en cambio, descartan una alianza de tal magnitud, aunque defienden alcanzar acuerdos que permitan concentrar el voto de izquierdas.

En ambos escenarios, el objetivo es concentrar el voto para conseguir el mejor resultado posible en las elecciones. La aplicación del sistema D'Hondt en el reparto de escaños del Congreso de los Diputados favorece a las candidaturas con mayor respaldo y penaliza la dispersión del voto entre varios partidos. Por ello, se ha realizado la simulación electoral que analiza los diferentes escenarios que podrían darse según las alianzas que alcance la izquierda.

Las conclusiones del análisis son claras y no benefician a la izquierda. Por un lado, los datos muestran que presentarse unidos mejora sus resultados electorales. Con el mismo número de votos, el sistema D'Hondt les permite conseguir más escaños cuando el voto no está dividido. Sin embargo, el estudio también muestra que la ventaja de la derecha y la extrema derecha continúa siendo muy amplia, por lo que una candidatura unitaria no sería suficiente para volver a formar un Gobierno como el actual. Pero, ¿qué ocurriría en cada escenario?

Primer escenario

El primer escenario plantea que no haya ningún acuerdo entre los partidos y que todo continúe como hasta ahora. En ese caso, Izquierda Unida, Comuns, Más Madrid y Movimiento Sumar se integrarían en una coalición, aunque con un nombre distinto al de Sumar. Por otro lado, Podemos y el resto de fuerzas independentistas y nacionalistas se presentarían por separado.

Según el escenario que plantea la encuesta, Sumar lograría entre ocho y diez escaños, mientras que ERC y EH Bildu mantendrían su representación. Podemos perdería entre uno y dos diputados, y el BNG sería el único partido que mejoraría sus resultados. En total, este bloque sumaría 25 y 27 escaños. Junto al PSOE y el resto de socios de investidura, alcanzarían 139 diputados, lejos de la mayoría absoluta de 176. El principal motivo sería la pérdida de apoyo del PSOE y de Sumar, debido a que sus votantes se repartirían entre la abstención, el PP y el propio PSOE.

Segundo escenario

El segundo escenario plantea que Sumar y Podemos formen una candidatura conjunta, mientras que el resto lo hagan por separado. Según la encuesta, esta alianza permitiría a ambas fuerzas alcanzar entre 18 y 20 escaños, mejorando sus resultados respecto a una candidatura por separado y consolidándose como la cuarta fuerza del Congreso.

Además, esta unión restaría representación al PP y a Vox, aunque el PSOE también perdería representación. Aun así, el bloque de la izquierda seguiría sin reunir los apoyos necesarios para alcanzar la mayoría absoluta.

Tercer escenario

El tercer escenario, por el que apuesta Gabriel Rufián, plantea una coalición amplia entre Sumar, Podemos, ERC, EH Bildu y el BNG, integrada por las principales fuerzas situadas a la izquierda del PSOE. Según la encuesta, esta unión permitiría aumentar la representación de estos partidos hasta situarse entre 34 y 38 escaños, frente a los 25 y 27 que lograrían por separado.

Aunque esta fórmula mejoraría los resultados de la izquierda y podría restar diputados al PP y Vox, también perjudicaría al PSOE. Sin embargo, es la opción menos probable, debido a que ERC, Bildu y el BNG han rechazado esta alianza y las diferencias entre los partidos complican un posible acuerdo. A ello se suma la falta de tiempo, puesto que Sánchez podría convocar elecciones en marzo.